Symbolfoto – Bild KI-generiert

Berchtesgaden – Der historische Aufzug zum Kehlsteinhaus hat den Großbrand vom 23. Oktober nach Angaben des Betreibers weitgehend unversehrt überstanden. Der Innenraum der Kabine blieb vollständig erhalten; nach einer TÜV-Prüfung am 4. November ist der Aufzug wieder begrenzt einsatzfähig und hilft bei den Sicherungsarbeiten. Das Gebäude selbst wurde weitestgehend zerstört. Ein Notdach ist seit dem 20. November fertig. Niemand wurde verletzt. Gegen einen 33-jährigen Tatverdächtigen besteht der Vorwurf der Brandstiftung; er ist vorläufig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Die Ermittlungen dauern an. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Stand: 21:25 Uhr MEZ

Über den Brand haben wir bereits berichtet. Laut einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd geriet das Kehlsteinhaus am Freitagabend, dem 23. Oktober, in Vollbrand. Der Alarm bei der Integrierten Leitstelle Traunstein ging gegen 21.15 Uhr ein; die Feuerwehren fanden das Haus bereits in Vollbrand vor. Rund 200 Rettungs- und Einsatzkräfte aus sechs Gemeinden sowie Kreisbrandinspektion, Bayerischem Roten Kreuz, Bergwacht und Polizei waren die ganze Nacht im Einsatz. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei niemand. Das Haus liegt auf 1.834 Metern Höhe am Obersalzberg.

Kurz nach Brandausbruch stellte die Feuerwehr im Umfeld eine verdächtige Person fest; gegen 21.45 Uhr wurde ein 33 Jahre alter Mann mit Wohnsitz in Berlin vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Traunstein und die Kriminalpolizei Traunstein führen die Ermittlungen. Gegen den Beschuldigten besteht nach Polizeiangaben dringender Tatverdacht eines vorsätzlichen Brandstiftungsdelikts. Ein psychiatrischer Sachverständiger diagnostizierte eine psychische Erkrankung; auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der Ermittlungsrichter einen Unterbringungshaftbefehl. Der Mann wurde vorläufig geschlossen in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Die Hintergründe und das Motiv sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Eine rechtskräftige Verurteilung liegt nicht vor.

Den historischen Aufzug, oft als goldener Aufzug bezeichnet, hat die für die Wartung zuständige Firma am 29. Oktober geprüft. Der Betreiber Bergerlebnis Berchtesgaden teilte mit, der Innenraum der Kabine sei vollständig unversehrt geblieben. Der Aufzug ließ sich bedienen, es traten aber kleinere technische Störungen auf, die nach erster Einschätzung behebbar seien. Der 124 Meter lange Zugangstunnel und der Aufzug seien weitgehend vom Brand verschont geblieben. Der Aufzug verbindet das Tunnelende mit dem Haus und überwindet dabei 124 Höhenmeter – er fährt also nicht die gesamte Strecke auf 1.834 Meter, sondern nur den letzten senkrechten Abschnitt. Nach erfolgreicher TÜV-Prüfung am 4. November ist er wieder begrenzt einsatzfähig, damit Material und Arbeitskräfte unabhängiger von Wind und Wetter ins Gebäude gelangen. Die Süddeutsche Zeitung beschreibt die Kabinenverkleidung als Messing; zum Schutz vor Kratzern sei sie mit hölzernen Spanplatten ausgekleidet. BILD spricht lediglich von Planen.

Am Freitagnachmittag, dem 20. November, wurde das Notdach fertiggestellt, teilt Bergerlebnis Berchtesgaden mit. Es soll die Brandruine vor Schnee, Frost und Nässe schützen. Aufräumarbeiten in Gebäude und auf der Terrasse gehen weiter, soweit es die Witterung zulässt; der Baukran bleibt über den Winter stehen. Das Gelände ist für Besucher weiter gesperrt, es gilt eine Flugverbotszone für Drohnen. Einen Termin für eine Wiedereröffnung gibt es nicht. Eigentümer ist der Freistaat Bayern; die Nutzung läuft über eine Stiftung des Landkreises und den Zweckverband als Pächter. Innenminister Joachim Herrmann hat einen Wiederaufbau in Aussicht gestellt. Landrat Michael Koller spricht von einem interpretativen Wiederaufbau mit Bildungsaspekt und touristischem Nutzen. Eine originalgetreue Rekonstruktion gilt unter Fachleuten als unwahrscheinlich; das Kabinett und eine Expertenkommission sollen das Konzept beschließen.

Das Kehlsteinhaus wurde 1937 und 1938 als Teil des von den Nationalsozialisten errichteten Komplexes am Obersalzberg gebaut und diente Repräsentationszwecken des NS-Regimes. Seit 1952 wurde es als öffentlich zugängliche Berggaststätte genutzt und steht unter Denkmalschutz. Angaben zur früheren Besucherzahl liegen bei rund 300.000 im Jahr. Das Gebäude ist ein historischer Täterort, kein Relikt zur Verklärung.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Aufzug, der einen Brand übersteht, ist eine technische Nachricht, kein Anlass zur Andacht. Wer ihn als goldenes Schmuckstück eines Diktators vermarktet, rückt den Blick vom Brandort und von der Geschichte, die zu diesem Haus gehört. Das Kehlsteinhaus war ein Ort der nationalsozialistischen Inszenierung, kein Märchenschloss.

KOMMENTAR / MEINUNG: Dringender Tatverdacht ist kein Urteil. Eine einstweilige Unterbringung in der Psychiatrie ist eine richterliche Maßnahme, keine feststehende Schuld. Solange die Ermittlungen laufen, bleiben Motiv und Tathergang Gegenstand der Justiz – nicht der Zuschreibung in der Überschrift.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wiederaufbau ja, aber nicht als originalgetreue Kulisse. Wenn Verantwortliche von einem interpretativen Weg sprechen, meinen sie Erinnerung und Bildung neben dem touristischen Nutzen. Das ist die ernsthaftere Antwort auf eine Ruine an diesem Berg als jede Rede vom Inferno.

Halten Sie sich an die Angaben von Polizei und Betreiber. Das Gelände bleibt gesperrt; Spekulationen über Motiv und Wiedereröffnung ersetzen keine Ermittlung und keinen Kabinettsbeschluss.

Quellen:

Polizeipräsidium Oberbayern Süd / Bergerlebnis Berchtesgaden – Großbrand, Tatverdacht, Notdach (dokumentiert auf berchtesgaden.de): https://www.berchtesgaden.de/kehlstein/aktuelles

Bergerlebnis Berchtesgaden – Zustand von Tunnel und Aufzug, 29.10.2026: https://www.berchtesgaden.de/kehlstein/zustand-von-tunnel-und-aufzug

Süddeutsche Zeitung – Kehlsteinhaus nach Brand: Notdach schützt Ruine, 25.11.2026: https://www.sueddeutsche.de/bayern/kehlsteinhaus-brand-berchtesgaden-adolf-hitler-wiederaufbau-li.3585834

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