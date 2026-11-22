Symbolfoto – Bild KI-generiert

Berlin – BILD-Chefredakteur Robert Schneider hat in einem Meinungskommentar die These aufgestellt, CSU-Chef Markus Söder wolle „nicht mit Merz untergehen“. Der bayerische Ministerpräsident sei vom Vermittler in der schwarz-roten Koalition zum Antreiber geworden – und womöglich als Kanzlerkandidat „dringend gebraucht“. Das ist Schneiders Deutung, keine Tatsache. Belegt ist der Anlass: Söder verlangte in der „Bild am Sonntag“ einen sofortigen Ausgleich der kalten Progression, wenige Tage vor der für den 27. November geplanten Schlussabstimmung über den Bundeshaushalt 2027. Die Szene, in der Söder den Kanzler in der Nacht zum 18. November zurück an den Verhandlungstisch geholt haben soll, stützt sich dagegen auf Teilnehmerberichte, die sich teils widersprechen.

Der Text erschien am Sonntag, dem 22. November 2026, um 4.51 Uhr in der Rubrik „Meinung, Kommentare & Kolumnen“ und ist frei zugänglich, eine Bezahlschranke gibt es nicht. Schneider schreibt darin als Chefredakteur, nicht als Reporter. Er bewertet, spitzt zu und mutmaßt über Söders Motive. Was der CSU-Chef wirklich will, kann niemand außer ihm selbst wissen. Prüfen lässt sich aber, ob die Tatsachen stimmen, auf die Schneider seine Deutung baut. Dafür haben wir Regierungsmitteilungen, Agenturmeldungen und Rekonstruktionen großer Zeitungen herangezogen.

Erstens: die Nacht im Kanzleramt. Schneider schreibt, Söder habe „in der Nacht zum Mittwoch den Kanzler zurückgeholt, nachdem der den Stromsteuer-Gipfel im Zorn verlassen hatte“. Der Koalitionsausschuss begann am Dienstag, dem 17. November, gegen 17.30 Uhr und endete am Mittwoch gegen 2 Uhr. Nach einer Rekonstruktion des Handelsblatts kippte die Stimmung um Mitternacht, als die SPD eine Übergewinnsteuer für Energiekonzerne zur Gegenfinanzierung vorschlug. Merz habe den Raum verlassen und sei kurz darauf mit Aktentasche und Schal wieder in der Tür gestanden. Einige Teilnehmer berichten, Söder habe ihn gebeten, an den Tisch zurückzukehren. Andere sagen laut Handelsblatt, Merz habe nur Tasche und Schal geholt und sei sofort geblieben – er habe lediglich Druck machen wollen. Die Zeit gibt Söders Worte sinngemäß wieder: „Lass uns das jetzt hier klären, Friedrich.“ Offizielle Bestätigungen gibt es nicht. Die Szene ist also gut berichtet, aber umstritten; Schneider stellt sie als gesichert dar.

Zweitens: Söders Forderung. In der „Bild am Sonntag“ sagte Söder: „Die Senkung der Stromsteuer ist richtig und wichtig. Aber sie kann nur ein erster Schritt auf dem Weg echter Entlastungen sein. Wir brauchen jetzt dringend einen Ausgleich der kalten Progression.“ Sie sei „zutiefst ungerecht“ und treffe „die wahren Leistungsträger“. Schneider schreibt, Söder habe die Forderung „in BILD“ erhoben – genau genommen war es die Sonntagsausgabe aus demselben Haus. Was Schneider weglässt: Söder bot ausdrücklich an, dass Bayern seinen Anteil trägt. „Bayern ist bereit, diese Entlastungen beim Ausgleich der Einkommensteuer zu leisten“, sagte er und sprach von einem „Gemeinschaftswerk von Bund und Ländern“. Laut der Nachrichtenagentur dts würde ein vollständiger Ausgleich den Bund rund 1,8 Milliarden Euro kosten, die Länder rund 2,2 Milliarden Euro; der Bayerische Rundfunk nennt für Bund, Länder und Kommunen zusammen rund 4,2 Milliarden Euro für 2027. Schneiders Satz, das seien Milliarden, die „weder Klingbeil noch die Länder übrighaben“, ist eine Bewertung – zumindest ein Land behauptet das Gegenteil.

Drittens: der Zeitpunkt. Der Haushaltsausschuss hatte den Etat 2027 bereits am 13. November nach rund 16 Stunden beschlossen, mit Ausgaben von rund 560,9 Milliarden Euro. Die Einigung zur Stromsteuer muss nach dpa nachträglich eingearbeitet werden, die Schlussabstimmung im Bundestag ist für den 27. November vorgesehen. „Wenige Tage vor der Verabschiedung“ trifft also zu. Dass Söder damit „auf den Koalitionstisch knallt“, ist Schneiders Bild; im Ergebnispapier des Koalitionsausschusses blieb die kalte Progression laut dts schlicht offen.

Viertens: die Finanzierung der Stromsteuersenkung. Laut einer Mitteilung der Bundesregierung soll die Steuer für Privathaushalte ab dem 1. Januar 2027 von 2,05 Cent auf 0,1 Cent je Kilowattstunde sinken, zunächst bis zum 31. Dezember 2027. Zur Gegenfinanzierung sollen 2027 nicht benötigte Mittel aus dem Bereich des Erneuerbare-Energien-Gesetzes dienen. Schneider beschreibt den Mechanismus im Kern richtig: Steigt der Börsenstrompreis, braucht das EEG-Konto weniger Zuschuss, und es bleibt Geld übrig; sinkt er, schrumpft der Spielraum. Nach dpa blieb in diesem Jahr ein Überschuss von rund vier Milliarden Euro, gebraucht werden für die Senkung rund 5,4 Milliarden. Für den Fall, dass das Geld nicht reicht, hat die Koalition ein nicht näher beschriebenes „Maßnahmenpaket“ festgeschrieben – das lässt Schneider weg.

Seine Formulierung, Bürger und Wirtschaft bezahlten die Senkung „im Prinzip selbst“, ist eine Deutung. Das EEG-Konto wird seit dem Wegfall der EEG-Umlage aus dem Bundeshaushalt gestützt; es geht also um Haushaltsmittel, die an anderer Stelle fehlen. Dass die Union auf diese Lösung gedrängt habe, berichtet auch das Handelsblatt; die SPD hatte sie vorher als verfassungsrechtlich riskant bezeichnet. Schneider schreibt die „originelle Idee“ der CDU zu, nach den Berichten trat die Union insgesamt dafür ein. Seine Wertung „Seriös geht anders“ und der Vorwurf, für den Haushalt sei „in beispiellosem Ausmaß getrickst“ worden, sind Meinung.

Fünftens: Rente und SPD. Schneider schreibt, es sei „höchst ungewiss“, ob die Rentenreform noch in diesem Jahr durchs Kabinett komme. Belegt ist, dass die Junge Gruppe der Union genau das einfordert. Ihr Chef Pascal Reddig sagte der „Bild am Sonntag“: „Das Rentenpaket muss noch in diesem Jahr durchs Bundeskabinett.“ Der Kanzler habe es versprochen. Die SPD wählt ihre gesamte Führung auf einem Bundesparteitag am 16. und 17. Januar 2027 in Bremen neu. Hubertus Heil hat seine Kandidatur offiziell erklärt; ob Lars Klingbeil erneut antritt, ist offen. Manuela Schwesig wird gehandelt, hat sich aber laut Tagesschau nicht erklärt. Schneiders Szenario einer Rentenreform „mit Hubertus Heil oder Manuela Schwesig als neue Vorsitzende“ ist also Spekulation, die SPD sei „politisch gelähmt“ seine Wertung.

Sechstens: das Zitat vom Sachsenkönig. Schneider schreibt das Wort „Dann macht doch euren Dreck alleene!“ dem „letzten Sachsen-König August III.“ zu. Der letzte König von Sachsen war Friedrich August III., der 1918 abdankte. Ein August III. regierte im 18. Jahrhundert als Kurfürst von Sachsen und König von Polen. Zudem gilt der Ausspruch unter Historikern als nicht sicher belegt, er wird als Überlieferung weitergegeben.

Die persönlichen Angaben stimmen: Söder ist 59 und wird im Januar 60, Merz ist 71. Söder war von 2011 bis 2018 bayerischer Finanzminister. Die nächste reguläre Landtagswahl in Bayern steht 2028 an – „in zwei Jahren“ passt. Dass Söder „möglicherweise als Kanzlerkandidat der Union dringend gebraucht“ werde, ist Schneiders Spekulation. Eine Äußerung Söders dazu gibt es in den geprüften Quellen nicht.

Zur Einordnung: Die kalte Progression entsteht, wenn Löhne steigen und dadurch ein höherer Steuersatz greift, obwohl die Kaufkraft gleichbleibt oder sogar schrumpft. Ein Ausgleich verschiebt die Tarifgrenzen, damit der Staat nicht stillschweigend mehr Einkommensteuer einnimmt. Söder formulierte das so: „Wer arbeitet, muss endlich wieder mehr Netto im Geldbeutel haben.“ Das ist der Kern seiner Forderung, unabhängig davon, wie Schneider sie politisch einordnet. Der CSU-Chef sagte der Sonntagszeitung außerdem, die Stromsteuersenkung könne „nur ein erster Schritt auf dem Weg echter Entlastungen“ sein – also ausdrücklich kein Endpunkt, sondern der Auftakt zu einer weiteren Entlastungswelle, die Bund und Länder gemeinsam finanzieren sollen.

Offen bleibt, wie fest diese Linie in der Union selbst verankert ist. Die CSU hat die kalte Progression schon vor dem Wochenende thematisiert, der Koalitionsausschuss hat sie aber nicht beschlossen. Ob Merz die Forderung aufgreift, bevor der Bundestag über den Haushalt abstimmt, ist aus den vorliegenden Quellen nicht zu belegen. Ebenso unbelegt bleibt Schneiders Schluss, Söder wolle „nicht mit Merz und Klingbeil untergehen“. Das ist eine Zuschreibung von Motiven. Was sich feststellen lässt: Söder tritt öffentlich für Entlastung ein, bietet bayerische Mitfinanzierung an und wird in Teilnehmerberichten als Vermittler in jener Nacht genannt. Den Rest muss der Leser als Kommentar erkennen – nicht als gesicherte Innenansicht.

Wie gereizt die Stimmung in der Koalition schon vor dem Gipfel war, haben wir in einem Bericht über die fehlende Gegenfinanzierung der Stromsteuer beschrieben. Und dass die CSU die kalte Progression nicht erst seit diesem Wochenende auf dem Zettel hat, zeigt die Forderung von Bayerns Finanzminister aus der vergangenen Woche.

KOMMENTAR / MEINUNG: Söder spielt das Spiel, das er am besten kann: erst Retter in der Nacht, dann Antreiber am Sonntag. Ob er dabei an die Bürger denkt oder an die eigene Rolle, sollen die Wähler beurteilen. Fest steht nur, dass eine Koalition, die eine Steuersenkung auf die Hoffnung hoher Strompreise baut, sich über Druck aus den eigenen Reihen nicht wundern darf.

KOMMENTAR / MEINUNG: Der Kanzler hat Entlastungen versprochen, die SPD verlangt eine solide Finanzierung, und am Ende stehen ein Zettel, ein Notfallpaket ohne Inhalt und ein Haushalt, der nach Beschluss im Ausschuss wieder aufgeschnürt werden muss. Wer so regiert, liefert den politischen Rändern genau die Bilder, vor denen Söder selbst warnt.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Chefredakteur darf Kanzlerkandidaten herbeischreiben, das ist Meinungsfreiheit. Leser sollten aber wissen, wo die Fakten enden und die Deutung beginnt. Eine umstrittene Nachtszene als sicher zu erzählen und ein geschichtliches Zitat dem falschen König zuzuschreiben, hilft der Debatte nicht, so zugespitzt sie sein mag.

Was meinen Sie: Treibt Söder die Koalition voran – oder bringt er sich für die Zeit nach Merz in Stellung? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Bundesregierung: Stromsteuer sinkt – Spritpreisdeckel kommt, 18.11.2026: https://www.bundeskanzler.de/bk-de/aktuelles/stromsteuer-spritpreisdeckel-bundesregierung-2461514

dts Nachrichtenagentur: Söder verlangt sofortigen Ausgleich der kalten Progression (Zitate aus „Bild am Sonntag“), 22.11.2026: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-11/70196056-soeder-verlangt-sofortigen-ausgleich-der-kalten-progression-003.htm

BILD, Kommentar von Robert Schneider: Markus Söder will nicht mit Merz untergehen, 22.11.2026: https://www.bild.de/politik/meinung-kommentare-kolumnen/kommentar-von-bild-chefredakteur-robert-schneider-markus-soeder-will-nicht-mit-merz-untergehen-6b01c62a5842ff528b9e30e0

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