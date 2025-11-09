Berlin: Grüner Absturz für Gelbhaar!

Im grünen Lager brodelt es, und mittendrin steht Gelbhaar. Nach der Affäre um angebliche Übergriffe und der darauf folgenden Intrige ist die Geduld in Pankow offenbar am Ende. Funktionäre flüstern, Basisleute murren, die öffentliche Fassade bröckelt. Was einst als Aufbruch verkauft wurde, wirkt nun wie ein zerknittertes Plakat: viel Anspruch, wenig Haltung. Statt Rückgrat gab es Ausflüchte, statt klarer Verantwortung ein verwirrtes Taktieren. Das Vertrauen, sagen viele in der Partei hinter vorgehaltener Hand, sei fast aufgebraucht.

Die Entscheidung gegen Gelbhaar als Direktkandidat ist ein Paukenschlag, aber auch eine Bankrotterklärung: Wer die eigenen Reihen nicht sortiert, verliert jede Glaubwürdigkeit, nach außen wie nach innen. Die grüne Parteiführung im Bezirk versucht Schadensbegrenzung, doch die Erklärungen klingen müde und auswendig gelernt. Von Transparenz ist wenig zu spüren, von Konsequenz noch weniger. Stattdessen ein zähes Ringen um Deutungshoheit, als ginge es um Schlagzeilen und nicht um Haltung. Gelbhaar selbst wirkt wie ein Politiker, der zu lange auf Zeit gespielt hat und nun vom Spielfeld getragen wird.

Für die Wählerinnen und Wähler bleibt der Eindruck einer Partei, die mit moralischem Zeigefinger auftritt, aber im Ernstfall ins Straucheln gerät. Wer Verlässlichkeit predigt, muss sie auch leben. Doch hier reiht sich Ausrede an Ausrede, Sitzung an Sitzung, ohne dass echter Aufbruch erkennbar wird. Pankow setzt ein Zeichen, gewiss. Aber es ist ein düsteres: die Grünen lassen Gelbhaar fallen, weil er zur Last geworden ist. Glaubwürdigkeit gewinnt man so nicht zurück. Man zeigt nur, wie dünn der Lack war.