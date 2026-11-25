Symbolfoto – Bild KI-generiert

Berlin – Zwei Abgeordnete der Linksfraktion haben am Mittwoch kurzzeitig die Tür zu einem Parlamentarischen Frühstück im Paul-Löbe-Haus des Bundestags blockiert. Gast war David Barnea, früherer Chef des israelischen Geheimdienstes Mossad, nicht der amtierende Dienst. Desiree Becker und Tamara Mazzi setzten sich vor die Tür und hielten nach Beckers Angaben Fotos von Opfern des Pager-Angriffs im Libanon 2024 hoch. Teilnehmer sprachen gegenüber der dpa von einer Aktion von etwa einer Minute oder kürzer. Die Bundestagspolizei war vor Ort. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner will den Vorfall am Donnerstag im Ältestenrat zur Sprache bringen.

Stand: 16:03 Uhr MEZ

Zwei Abgeordnete der Fraktion Die Linke haben am Mittwoch, dem 25. November, im Paul-Löbe-Haus des Bundestags kurzzeitig den Zugang zu einem Parlamentarischen Frühstück blockiert. Gast war David Barnea, der den israelischen Auslandsgeheimdienst Mossad bis 2026 geleitet hat. Über ein Video zu dem Vorfall haben wir bereits berichtet. Die Schirmherrschaft hatte Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz übernommen, stellvertretender Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums. Eingeladen hatte nach Teilnehmerangaben der Verein Nahost-Friedensforum, kurz Naffo. Der Verein lehnte gegenüber der dpa eine Stellungnahme zu den Vorgängen ab.

Die Linken-Bundestagsabgeordnete Desiree Becker bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass sie und ihre Fraktionskollegin Tamara Mazzi auf einem bei X verbreiteten Video zu sehen seien. Die beiden Frauen setzten sich vor die Tür zu einem Sitzungssaal. Teilnehmer sagten der dpa, die Blockade habe etwa eine Minute oder kürzer gedauert; Becker selbst sprach von nicht länger als einer Minute. Zur Begründung sagte sie, der Bundestag dürfe keine Bühne für Kriegsverbrecher bieten. Die Bundestagspolizei habe das Hausrecht durchsetzen wollen und mit ihnen gesprochen. Konsequenzen hätten die Abgeordneten während der Aktion nicht erfahren. „Wir haben ja nur Bilder hochgehalten“, sagte Becker. Es seien Fotos von Opfern des Pager-Angriffs auf die Hisbollah im Libanon im September 2024 gewesen. Diesen Angriff bezeichnete sie als Kriegsverbrechen. Die Deutsche Welle berichtet, Barnea sei durch eine Hintertür in den Raum gekommen; die Polizei habe die Abgeordneten anschließend entfernt.

Der Vorwurf gegen Barnea ist schwer, aber nicht gerichtlich festgestellt. Eine Verurteilung liegt nicht vor. Die Berliner Menschenrechtsorganisation European Center for Constitutional and Human Rights erstattete Mitte November Strafanzeige beim Generalbundesanwalt und forderte eine Festnahme bei der Einreise. Als damaliger Mossad-Chef trage Barnea die Verantwortung für den mutmaßlich israelischen Pager-Angriff vom 17. und 18. September 2024, argumentiert die Organisation. Nach libanesischen Angaben starben rund 40 Menschen, Tausende wurden verletzt, darunter auch Zivilisten. Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, bezeichnete die Aktion damals als völkerrechtswidrig und rückte sie in die Nähe eines Kriegsverbrechens. Das sind Bewertungen und Anzeigen, keine Urteile.

Schon im Vorfeld hatte es Streit um die Einladung gegeben, auch in der Grünen-Fraktion. Von Notz sagte der taz, die israelischen Nachrichtendienste seien enge Partner deutscher Sicherheitsbehörden, gerade von Bundesnachrichtendienst und Bundesamt für Verfassungsschutz. Diese Zusammenarbeit sei „wichtig und wertvoll, auch für die Sicherheit in Deutschland“. Es sei eine Selbstverständlichkeit, auf Parlamentsebene im Gespräch zu bleiben, „dabei muss man gewiss nicht immer einer Meinung sein“. Der Grünen-Abgeordnete Kassem Taher Saleh sagte hingegen, ein ehemaliger israelischer Geheimdienstchef, gegen den der Vorwurf schwerwiegender Menschenrechtsverletzungen in Palästina im Raum stehe, habe im Bundestag „nichts zu suchen“.

Ein Sprecher des Bundestages teilte der dpa mit, Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) werde den Vorfall an diesem Donnerstag im Ältestenrat thematisieren. Die Bundestagspolizei sei vor Ort gewesen, Einzelheiten würden aktuell aufgeklärt. Das ist weniger, als BILD nahelegt. Die Überschrift von „Krawallen“ und einem „Frühstück mit Mossad“ überzeichnet den Vorgang: Belegt ist eine sehr kurze Sitzblockade zweier Abgeordneter vor der Tür, mit hochgehaltenen Bildern, bei einem Termin mit dem früheren, nicht dem amtierenden Mossad-Chef. Dass die Polizei die Abgeordneten „abgeführt“ habe, steht so nicht in der dpa-Wiedergabe von Beckers Angaben und auch nicht in der Sprecherauskunft. Der Ältestenrat soll den Fall zur Sprache bringen, nicht bereits beschlossene Ordnungsmaßnahmen verkünden. BILD berichtet zudem von einem weiteren Störer im Saal, der Barnea beschimpft und von Gästen hinausgebracht worden sein soll; die Abgeordneten hätten ihn zuvor „eingeschleust“. Diese Darstellung ist bislang nur bei BILD nachzulesen und von den anderen vorliegenden Berichten nicht bestätigt. Den Betroffenen nennt BILD nicht namentlich.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wer eine knappe Sitzblockade vor einer Tür zur Randale oder zum Krawall macht, verdreht den Vorgang. Protest im Parlament darf scharf sein, aber die Worte müssen zum Bild passen. Hochgehaltene Fotos sind kein Sturm auf den Saal.

KOMMENTAR / MEINUNG: Der Vorwurf eines Kriegsverbrechens gehört vor unabhängige Stellen, nicht als bereits bewiesenes Etikett an die Tür. Umgekehrt entbindet eine fehlende Verurteilung niemanden davon, Einladungen und Verantwortung zu prüfen. Beides geht nur, wenn Anzeige und Urteil auseinandergehalten werden.

KOMMENTAR / MEINUNG: Das Hausrecht gilt auch für Abgeordnete. Wenn die Präsidentin den Fall im Ältestenrat anspricht, ist das der vorgesehene Weg – nicht die Vorverurteilung in der Schlagzeile und nicht die Behauptung, Folgen seien schon beschlossen. Wer Regeln verletzt, muss sich stellen. Wer sie nur behauptet, auch.

Lesen Sie die Angaben der Abgeordneten, des Bundestagssprechers und die vorliegenden Agenturberichte, bevor Sie aus einer kurzen Blockade einen Krawall machen. Der Ältestenrat tagt dazu am Donnerstag.

Quellen:

n-tv / dpa – Linke-Abgeordnete blockieren Veranstaltung mit Ex-Mossad-Chef, 25.11.2026: https://www.n-tv.de/politik/Linke-Abgeordnete-blockieren-Veranstaltung-mit-Ex-Mossad-Chef-id31575915.html

Deutsche Welle – Besuch von Ex-Mossad-Chef Barnea sorgt für Wirbel, 25.11.2026: https://www.dw.com/de/durch-die-hintert%C3%BCr-ex-mossad-chef-sorgt-im-bundestag-f%C3%BCr-wirbel/a-80045432

taz – Grüne streiten über Frühstück mit Ex-Mossad-Chef, 19.11.2026: https://taz.de/Gruene-streiten-ueber-Fruehstueck-mit-Ex-Mossad-Chef/!6231412/

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