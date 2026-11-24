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Berlin – Ein Satz mit Sprengkraft im Kanzleramt: Bundeskanzler Friedrich Merz hält es aus heutiger Sicht für einen Fehler, dass dem amerikanischen Vorschlag auf dem NATO-Gipfel 2008 in Bukarest nicht gefolgt wurde, die Ukraine in die NATO aufzunehmen. „Wenn sie Mitglied der NATO geworden wäre, wäre dieser Krieg wahrscheinlich zu verhindern gewesen“, sagte Merz am Montag, 23. November 2026, bei einer Pressekonferenz mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Das steht so in der amtlichen Mitschrift. Merz nannte dabei weder Angela Merkel noch ein anderes Regierungsmitglied von damals beim Namen. BILD schreibt trotzdem, der Kanzler gehe die Alt-Kanzlerin „direkt an“ und rechne mit ihrer NATO-Politik ab.

Anlass war eine Journalistenfrage, nicht eine vorbereitete Abrechnung mit der Amtsvorgängerin. Ein Reporter wollte von beiden wissen, ob sie die Ansicht des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron teilen. Der habe in der vergangenen Woche gesagt, jetzt sei der Zeitpunkt gekommen, über einen NATO-Beitritt der Ukraine zu reden. Merz antwortete darauf mit dem Blick zurück nach Bukarest und nannte die heutige französische Position anschließend „sachlogisch“. Bei BILD wird daraus das Wort „nachvollziehbar“. In der Mitschrift des Bundeskanzleramts steht dieses Wort nicht.

Wörtlich sagte der Kanzler laut der amtlichen Mitschrift des Bundeskanzleramts: „Ich denke, wir sehen heute alle – jedenfalls aus der Rückschau –, welcher Fehler es war, dem amerikanischen Vorschlag im Jahr 2008 auf dem NATO-Gipfel in Bukarest nicht zu folgen, die Ukraine in die NATO aufzunehmen.“ Unmittelbar danach folgte der Satz vom wahrscheinlich zu verhindernden Krieg. Zur aktuellen Lage fügte Merz hinzu, die Ukraine brauche nach dem Ende des Krieges „Artikel-5-ähnliche Sicherheitsgarantien“. Diese kämen einem NATO-Beitritt „sehr nahe“. Und weiter: „Ich kann mir die Zukunft der Ukraine ohne solche Sicherheitsgarantien, die sie dringend braucht, ehrlich gesagt nicht vorstellen. Es sind Sicherheitsgarantien nicht allein für die Ukraine, sondern es sind Sicherheitsgarantien für uns alle.“ BILD zitiert den ersten Teil korrekt, lässt den zweiten Satz über die Garantien „für uns alle“ jedoch weg.

Was 2008 in Bukarest tatsächlich beschlossen wurde, steht in der Gipfelerklärung der NATO vom 3. April 2008. Die Staats- und Regierungschefs begrüßten die euro-atlantischen Beitrittsabsichten der Ukraine und Georgiens und erklärten, man sei sich an diesem Tag einig, dass diese Länder Mitglieder der NATO werden würden. Eine Aufnahme noch auf diesem Gipfel lag nicht auf dem Tisch. Umstritten war der nächste Schritt, der sogenannte Membership Action Plan, kurz MAP, ein förmliches Vorbereitungsprogramm. Die Erklärung nannte den MAP als nächsten Schritt und unterstützte die Anträge grundsätzlich, schob die Entscheidung aber auf: Offene Fragen sollten in intensiven Gesprächen geklärt werden, die Außenminister erhielten im Dezember 2008 die Befugnis, über die MAP-Anträge zu entscheiden. Der Plan wurde der Ukraine damals nicht erteilt. Hinter dem amerikanischen Vorstoß stand der damalige US-Präsident George W. Bush. Dagegen stellten sich unter anderem Deutschland unter Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreich.

Merz hat Merkel in der Pressekonferenz nicht erwähnt. Dass BILD die Äußerung als direkten Angriff auf die Amtsvorgängerin liest, ergibt sich aus der Geschichte, nicht aus dem Wortlaut. Merkel selbst hat ihre damalige Haltung noch Ende 2024 im Podcast „Politik mit Anne Will“ verteidigt. Sie sagte dort nach übereinstimmenden Medienberichten: „Ich komme auch nach eingehender Prüfung dazu, dass es auf jeden Fall richtig war und gute Gründe gab.“ Sie verwies darauf, dass ein großer Teil der ukrainischen Bevölkerung seinerzeit gegen einen NATO-Beitritt gewesen sei. Eine Stellungnahme Merkels zu den neuen Sätzen von Merz lag bis Redaktionsschluss nicht vor.

Rutte ging in derselben Fragerunde zurückhaltender vor. Laut Mitschrift sagte der NATO-Generalsekretär, eine solche Frage könne diskutiert werden, zuerst müssten aber echte Friedensverhandlungen beginnen. Ob die Ukraine aufgenommen werde, darüber entschieden einzig und allein die Mitglieder der NATO. Es sei schon lange Position des Bündnisses, dass die Ukraine beitreten sollte. Die Formulierung, unter den Partnern gebe es derzeit „keine Einstimmigkeit“ für eine Aufnahme, steht in dieser Mitschrift nicht. BILD legt sie Rutte dennoch in den Mund; andere Agenturberichte ordnen einen ähnlichen Satz der Jahrestagung der Parlamentarischen Versammlung zu, die am selben Tag in Berlin tagte. In der gemeinsamen Pressekonferenz im Kanzleramt findet sich dieser Satz so nicht.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Unionskanzler erklärt eine Entscheidung aus der Amtszeit einer Unionskanzlerin zum Fehler – und lässt den Namen der Vorgängerin weg. Das ist bequem. Hinterher ist man immer klüger, vor allem wenn der Krieg bereits Realität ist und die politische Rechnung andere bezahlt haben.

KOMMENTAR / MEINUNG: Merz kleidet eine Vermutung in einen Gewissheitssatz. Niemand kann heute beweisen, dass eine Mitgliedschaft den Krieg verhindert hätte. Ebenso wenig lässt sich beweisen, dass ein früherer Beitrittspfad Moskau nicht erst recht zu einem Gegenschlag getrieben hätte. In Bukarest gab es ohnehin keine Aufnahme, sondern eine vage Beitrittsperspektive ohne klaren nächsten Schritt. Das hat weder die Ukraine geschützt noch Russland beruhigt.

KOMMENTAR / MEINUNG: Gleichzeitig verspricht der Kanzler jetzt keine Mitgliedschaft, sondern nur Garantien, die dem Beistand nach Artikel fünf ähneln sollen – und das erst nach dem Ende des Krieges. Das klingt nach Nähe zum Bündnis, ist aber nicht das Bündnis selbst. Solange die Partner uneins bleiben, bleiben solche Sätze vor allem Worte.

Lesen Sie die Mitschrift im Wortlaut, nicht nur die zugespitzte Überschrift. Die Originaldokumente sind verlinkt.

Quellen:

Bundeskanzleramt – Mitschrift der Pressekonferenz vom 23.11.2026: https://www.bundeskanzler.de/bk-de/aktuelles/kanzler-empfaengt-rutte-2462360

NATO – Gipfelerklärung von Bukarest, 3. April 2008: https://www.nato.int/en/about-us/official-texts-and-resources/official-texts/2008/04/03/bucharest-summit-declaration

BILD – Merz nennt Ukraine-Entscheidung der NATO von 2008 Fehler: https://www.bild.de/politik/merz-nennt-ukraine-entscheidung-der-nato-von-2008-fehler-6b0535255842ff528b9e6904

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