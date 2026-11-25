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Berlin – Bundeskanzler Friedrich Merz hat in der Generaldebatte des Bundestags den Bundeshaushalt 2027 als unter den gegebenen Umständen „vertretbar“ bezeichnet. Die Aufstellung habe „sicher keinen Schönheitspreis verdient“. BILD spricht von XXL-Schulden in Höhe von 210 Milliarden Euro und nennt die Rede ehrlich, aber ohne Aufbruch. Die 210 Milliarden Euro sind die Summe aus rund 123 Milliarden Euro Nettokreditaufnahme im Kernhaushalt und zwei kreditfinanzierten Sondervermögen. Ein amtliches Plenarprotokoll lag am Nachmittag des 25. November noch nicht vor.

Anlass ist ein BILD-Kommentar vom 25. November 2026 über die Generaldebatte im Deutschen Bundestag. Beraten wurde in zweiter Lesung der Entwurf des Haushaltsgesetzes 2027, als Aufhänger der Einzelplan 04 für Bundeskanzler und Bundeskanzleramt. Dieser Einzelplan umfasst nach den Ausschussberatungen rund 5,38 Milliarden Euro und ist nicht mit der von BILD genannten Summe von 210 Milliarden Euro zu verwechseln. Die Generaldebatte begann um 09:00 Uhr. Laut Kalender des Bundeskanzleramts sprach Merz als zweiter Redner, nach dem Vorsitzenden der größten Oppositionsfraktion. Die Tagesschau berichtet, die Sitzung habe mit einer Schweigeminute zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen begonnen. Die Schlussabstimmung über den Gesamthaushalt ist für Freitag, den 27. November, vorgesehen.

Zuerst die Zahlen, weil BILD sie zu einer runden Summe zusammenzieht. Die Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses, Drucksache 21/9062 vom 20. November 2026, setzt die Ausgaben im Kernhaushalt auf 560,92 Milliarden Euro fest, 36,38 Milliarden Euro mehr als das Soll 2026 von 524,54 Milliarden Euro. Die Steuereinnahmen sind mit 396,21 Milliarden Euro veranschlagt. Die Nettokreditaufnahme im Kernhaushalt beträgt 122,97 Milliarden Euro, nach 97,96 Milliarden Euro im Soll 2026. Nachrichtlich kommen 57,84 Milliarden Euro Nettokreditaufnahme des Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität sowie 29,65 Milliarden Euro des Sondervermögens Bundeswehr hinzu. Zusammen ergibt das 210,46 Milliarden Euro geplante neue Kredite. BILD schreibt „XXL-Schulden (210 Milliarden Euro)“ und trennt Kernhaushalt und Sondervermögen nicht. Für die Schuldenbremse zählt laut derselben Drucksache eine zulässige Nettokreditaufnahme von 38,43 Milliarden Euro; ein großer Teil der Kernhaushaltskredite fällt unter die Bereichsausnahme für Verteidigung und Sicherheit. Die Wortwahl XXL ist eine Wertung der Zeitung, keine amtliche Kategorie.

Mehrere Kernzitate, die BILD dem Kanzler zuschreibt, finden sich in unabhängiger Berichterstattung wieder, teils genauer. Die Tagesschau und dpa zitieren: „Der Prozess zur Aufstellung dieses Haushalts hat sicher keinen Schönheitspreis verdient.“ BILD verkürzt das auf „die vergangenen Wochen“. Das Ergebnis sei unter den Umständen, in denen sich Deutschland befinde, „vertretbar“. Zur Beauty-Contest-Formel weichen die Wiedergaben ab. BILD schreibt knapp: „Erfolg ist kein Beauty Contest.“ dpa und weitere Berichte geben den Satz voller wieder: Der Erfolg in der Demokratie sei „selten ein gut bestandener Beauty Contest.“ Die kürzere BILD-Fassung ist also eine Verdichtung, nicht der am häufigsten belegte Wortlaut. Die Agentur AFP zitiert zudem, die in der jüngsten Vergangenheit nötig gewordenen „Sonderschulden für Verteidigung und Infrastruktur“ schränkten die Spielräume „in einem Maße ein, das viele noch nicht wirklich wahrhaben“. Dass Merz das Wort „Sonderschulden“ verwendet hat, ist damit unabhängig von BILD belegt. Die Zeitung wertet das als bemerkenswerte Offenheit; das ist ihre Einordnung, nicht der Satz selbst.

Den Satz über Probleme, „die über Jahrzehnte angewachsen sind“, und die Folgerung, sie ließen sich „nicht mit ein oder zwei Haushalten lösen“, „aber wir haben begonnen“, führt BILD als Zitat. AFP berichtet in der Sache, Deutschland habe in der Vergangenheit zu wenig in äußere Sicherheit und Infrastruktur investiert und Sozialreformen versäumt. Die genaue BILD-Formel ist in der ARD- und dpa-Berichterstattung so nicht gespiegelt. BILD deutet die Passage als „Spitze gegen Angela Merkel“. In den vorliegenden Agentur- und Rundfunkberichten nennt Merz die frühere Bundeskanzlerin an dieser Stelle nicht. Jahrzehnte umfassen mehr als eine Amtszeit. Die Merkel-Pointe bleibt eine Deutung der Zeitung.

Den Steuer-Satz bestätigt dpa nahezu wörtlich: Aus Steuermitteln werde man sich künftig „nicht mehr alles leisten können, an das wir uns allzu sehr und allzu lange gewöhnt haben“. Die Tagesschau gibt ihn etwas kürzer wieder. Merz sagte laut dpa außerdem: „Wir haben das Geld nicht mehr für alles.“ Ohne Kurswechsel könnten in wenigen Jahren alle Einnahmen des Bundes für Soziales, Zinsen und Verteidigung gebunden sein. Zugleich wies er den Vorwurf sozialer Kälte zurück; davon könne „überhaupt nicht die Rede sein“, als Beleg nannte er die gestiegenen Staatsausgaben. Zur gesetzlichen Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung sprach er von anstehenden Entscheidungen, unter anderem von einer „Korrektur bei der abschlagsfreien Frühverrentung“ und von einer Nutzung des Kapitalmarkts für die Alterssicherung. Alle notwendigen Vorschläge lägen auf dem Tisch. Konkrete Kürzungslisten, wer künftig auf welche Leistung verzichten soll, enthielt die Rede nach übereinstimmender Darstellung nicht. BILD hat diese Leerstelle zutreffend markiert, blendet aber die genannten Reformrichtungen aus.

Oppositionsreaktionen sind belegt, anders als BILD sie in diesem Kommentar ausspart. AfD-Fraktionschef Tino Chrupalla eröffnete die Aussprache und nannte den Haushalt eine „Schuldenorgie“. Er warf der Koalition „Ausgabensucht“ und Buchungstricks vor und sagte, Merz werde als „Bundeskanzler der Insolvenz Deutschlands“ in die Geschichtsbücher eingehen. Er rief andere Fraktionen auf, sich einer möglichen Verfassungsbeschwerde anzuschließen, und kritisierte die Ukraine-Unterstützung scharf. Merz antwortete, ohne Chrupalla namentlich zu nennen: Russland wolle „mehr als die Ukraine“. Wer das nicht begreife, verstehe diese Welt nicht oder verfolge andere Ziele. Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann nannte den Haushalt „so groß und so unseriös wie nie zuvor“ und kritisierte das „Rumgehampel“ bei der Stromsteuersenkung. Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek sprach von Plänen, die „blass und kalt“ seien, und stellte einem behaupteten Sozialkahlschlag die Aufrüstung gegenüber. SPD-Fraktionschef Matthias Miersch räumte unterschiedliche Vorstellungen in der Koalition ein, Streit gehöre dazu.

BILD schreibt, die Unionsabgeordneten hätten ihren Kanzler „auffällig laut und frenetisch“ gefeiert, so viel Applaus aus den eigenen Reihen habe Merz lange nicht mehr bekommen. Andere Berichte sind nüchterner. Die Tagesschau und dpa lokalisieren den stärksten Beifall bei der Passage zu Russland und zur Ukraine, und zwar aus der Koalition, laut einem weiteren Bericht auch von den Grünen. Eine durchgehende frenetische Feier der gesamten Rede ist damit nicht unabhängig belegt. Merz, geboren am 11. November 1955, war am Sitzungstag 71 Jahre alt; Finanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil, geboren 1978, 48 Jahre. Beides stimmt biografisch, ist für den Inhalt der Rede aber nebensächlich. Die Wertungen „ehrlich“ und „kein Aufbruch“ sind die Überschrift und der Schluss des Kommentars, keine amtliche Bewertung.

dpa berichtet außerdem, Merz werde an der Schlussabstimmung am Freitag nicht teilnehmen, weil er beim Europäischen Rat in Brüssel ist. Die Zustimmung der Koalition gilt danach als einigermaßen gesichert; bei einer Probeabstimmung in der Unionsfraktion am Montag habe es drei Gegenstimmen und eine Enthaltung gegeben. Die Koalition verfügt im Bundestag nur über eine knappe eigene Mehrheit. Das ändert nichts an den Zahlen der Beschlussempfehlung, zeigt aber, dass die von BILD beschriebene Geschlossenheit im eigenen Lager vor der Debatte nicht widerspruchsfrei war. Die nachträglich in den Etat gebrachte Stromsteuersenkung, die Haßelmann als Chaosbeispiel nannte, war nach mehreren Berichten erst nach der Bereinigungssitzung des Ausschusses durchgesetzt worden; Tagesschau und dpa rechneten in der Debattenberichterstattung weiter mit rund 560 Milliarden Euro Ausgaben und knapp 123 Milliarden Euro Nettokreditaufnahme im Kernhaushalt.

Ein amtliches Stenografisches Protokoll der 111. Sitzung war am Nachmittag des 25. November im öffentlich zugänglichen Angebot des Bundestags noch nicht verfügbar. Die Zitate stützen sich deshalb auf übereinstimmende Wiedergaben von Tagesschau, dpa und AFP, nicht auf den endgültigen Wortlaut. Bereits in einem älteren Beitrag auf dieser Seite war der vorläufige Beschluss des Haushaltsausschusses zum Etat des kommenden Jahres dokumentiert. Ein weiterer Beitrag auf dieser Seite beleuchtete die Milliarden-Verschiebung bei Schwarz-Rot im neuen Bundeshaushalt. Die heutige Rede ändert die Beschlussempfehlung nicht; sie ist die politische Verteidigung eines Etats, über den das Plenum am Freitag abschließend abstimmen soll.

KOMMENTAR / MEINUNG: Einen Haushalt als vertretbar zu verkaufen, ist keine Heldentat und kein Offenbarungseid. Es ist die Sprache jemandes, der weiß, dass die eigene Fraktion über das Verfahren gestolpert ist und dass die Summe trotzdem stehen bleibt. Wer das ehrlich nennt, verleiht einer Selbstkritik am Verfahren schon den Charakter eines Kurswechsels. Das Verfahren kann misslungen sein, und die Kreditaufnahme trotzdem so hoch, wie der Ausschuss sie beschlossen hat.

KOMMENTAR / MEINUNG: Sondervermögen als Sonderschulden zu bezeichnen, trifft die Sache. Es ändert aber nichts daran, dass dieselben Kredite den Kernhaushalt schon heute über Zinsen und spätere Tilgung belasten. Eine Warnung, der Staat könne sich nicht mehr alles leisten, bleibt leer, solange offen bleibt, wer verzichtet. Reformrichtungen zu nennen, ohne zu sagen, was gestrichen oder verschoben wird, ist Ankündigung, kein Haushaltsbeschluss.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine Spitze gegen eine Vorgängerin zu hören, die der Redner nicht ausgesprochen hat, ist Kommentarhandwerk, keine Dokumentation. Jahrzehnte haben mehr als ein Gesicht. Ebenso wenig macht lautstarker Beifall bei einer außenpolitischen Passage schon eine geschlossene Fraktion. Wer den Streit der vergangenen Wochen ernst nimmt, prüft am Abstimmungstag, ob die Geschlossenheit die Rede überdauert – und liest die Kreditzeilen im Kernhaushalt und in den Sondervermögen getrennt.

Lesen Sie die Beschlussempfehlung und die Redezitate im Zusammenhang, bevor Sie XXL-Schulden oder Ehrlichkeit als amtliche Feststellung weitergeben. Mehr Faktenchecks auf unserem Telegram-Kanal!

Quellen:

Deutscher Bundestag, Drs. 21/9062, Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses, 20. November 2026: https://dserver.bundestag.de/btd/21/090/2109062.pdf

tagesschau.de, 25. November 2026: https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/generaldebatte-bundestag-154.html

AFP / STERN, 25. November 2026: https://www.stern.de/news/merz-verteidigt-bundeshaushalt-2027–haben–geld-nicht-mehr-fuer-alles–38604718.html

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