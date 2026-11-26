Symbolfoto – Bild KI-generiert

Berlin – Neuer Zoff um die „Rente mit 63“: Drei Unionsabgeordnete wollen die abschlagsfreie Frührente nach 45 Beitragsjahren nur noch für Geringverdiener voll erhalten – die SPD winkt ab. „Der neue Vorschlag der Union ist für uns allerdings so nicht hinnehmbar“, sagte die SPD-Abgeordnete Annika Klose zu FOCUS. Aus Verhandlungskreisen hieß es laut dpa sogar, das Papier sei bereits verworfen.

Stand: 08:28 Uhr MEZ

Das zweiseitige Papier stammt von Unionsfraktionsvize Johannes Winkel, dem sozialpolitischen Sprecher Marc Biadacz und dem Chef der Jungen Gruppe, Pascal Reddig. Es wurde am Mittwochabend bekannt; nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios unterstützt Fraktionschef Thorsten Frei die Position. Ein offizieller Beschluss der CDU oder der Unionsfraktion ist es nicht. Die Autoren nennen ihr Modell „Respekt-Rente“ und wollen damit nach eigenen Worten „diesen Knoten lösen und die Rentenreform endlich auf den Weg bringen“.

Der Kern laut Papier: Wer 45 Jahre gearbeitet und im Schnitt höchstens 0,7 Entgeltpunkte pro Jahr erworben hat, also 70 Prozent des Durchschnittseinkommens oder weniger, soll weiter ohne Abschläge vorzeitig in Rente gehen können. Kindererziehungs- und Pflegezeiten sollen weiter zählen. Wer mehr verdient hat, zahlt die regulären Abschläge – aber nur auf die Entgeltpunkte oberhalb der Schwelle, nicht auf die gesamte Rente. Begründung der Autoren: Die oberen 20 Prozent der Einkommen nutzten die Regel viermal so häufig wie die unteren 20 Prozent. Bedingung: Alle übrigen Empfehlungen der Rentenkommission müssten „vollständig umgesetzt werden“.

Klose, Rentenexpertin der SPD-Bundestagsfraktion, rechnet anders. Der Vorschlag bedeute, „dass alle, die mehr als 3000 Euro brutto verdienen künftig Abschläge auf ihre Rente zahlen würden“, sagte sie FOCUS. Das betreffe „90 Prozent der bisherigen Anspruchsberechtigten“, darunter die meisten Pflegekräfte, Handwerker, Erzieherinnen und Maurer. Beide Zahlen sind Kloses Einschätzung; eine offizielle Berechnung dazu liegt nicht vor. Der ARD sagte sie: „Uns geht es ja nicht um Almosen“, sondern um die „Honorierung von Lebensleistung“. Dass die Union Lösungen suche, begrüße sie ausdrücklich – solche Vorschläge solle man aber intern besprechen statt über die Presse.

Die SPD-Linie formulierte Klose so: Nach 45 Beitragsjahren solle man weiterhin zwei Jahre vor dem regulären Rentenalter abschlagsfrei in Rente gehen können. Auch SPD-Fraktionschef Matthias Miersch nannte die abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren laut Tagesschau „ein ganz wichtiges Anliegen“. Hintergrund ist das Ultimatum der SPD aus der vergangenen Woche. Die von der Regierung eingesetzte Rentenkommission hatte im Juni 33 Empfehlungen vorgelegt, darunter die Abschaffung dieser Frührente; Union und SPD hatten zunächst angekündigt, das Paket komplett umzusetzen.

Wie es weitergeht: Für die Regierung verhandelt Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD), Nachfolger von Bärbel Bas. Das Arbeitsministerium erklärte laut dpa, man arbeite intensiv an der Umsetzung der Kommissionsempfehlungen, zu Details könne man sich nicht äußern. CSU-Chef Markus Söder hatte zuletzt erklärt, die Rente mit 63 müsse „reduziert werden“. Ein Gesetzentwurf liegt noch nicht vor; einen Kabinettsbeschluss strebt Kanzler Friedrich Merz laut Tagesschau vor der Weihnachtspause an. Bis dahin gilt die bisherige Regelung unverändert.

KOMMENTAR / MEINUNG: Endlich liegt ein konkreter Vorschlag auf dem Tisch, statt nur Parolen auszutauschen. Wer jahrzehntelang schuftet und wenig verdient, soll geschützt bleiben – das klingt vernünftig und ist ehrlicher als die pauschale Abschaffung.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die SPD hat aber einen Punkt: Wer seine Grenze so niedrig zieht, trifft schnell auch Facharbeiter und Pflegekräfte, die eben nicht zu den Topverdienern gehören. Gerechtigkeit nach Kassenlage bleibt ein schwieriges Versprechen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Am meisten ärgert, wie die Koalition streitet: Vorschläge per Zeitungspapier, Absagen per Interview, Verhandlungen im Hinterzimmer. Die Bürger, die ihre Lebensplanung danach ausrichten müssen, verdienen endlich Klarheit statt Dauerstreit.

Was meinen Sie: Ist die „Respekt-Rente“ ein fairer Kompromiss oder ein Angriff auf die Lebensleistung? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Papier „Respekt-Rente“ von Winkel, Biadacz und Reddig (veröffentlicht von Politico): https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2026/11/26/261125_Rente-.pdf

tagesschau.de: Unionsabgeordnete schlagen „Respekt-Rente“ vor, 25.11.2026: https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/rente-kompromiss-koalition-100.html

dpa-AFX via onvista: Union wirbt für neuen Vorstoß im Rentenstreit, 26.11.2026: https://www.onvista.de/news/2026/11-26-roundup-union-wirbt-fuer-neuen-vorstoss-im-rentenstreit-0-10-26580641

Bitte Telegram-Kanal folgen https://t.me/pressecop24