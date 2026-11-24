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Berlin – Für die Rigaer Straße 94 in Friedrichshain ist eine Teilräumung angekündigt, nicht die Räumung der ganzen Straße und nicht die mehrerer Häuser. Die taz berichtete bereits am 21. November, ein Gerichtsvollzieher wolle am 15. Dezember mehrere Wohnungen im Seitenflügel und Hinterhaus räumen lassen. BILD schreibt am Dienstag, die Polizei wolle „besetzte Häuser“ räumen und stelle sich auf einen Großeinsatz ein. Eine amtliche Bestätigung von Polizei, Senatsinnenverwaltung oder den Zivilgerichten für Termin und Umfang liegt öffentlich nicht vor. BILD räumt das am Ende des eigenen Textes selbst ein. Es geht um zivilrechtliche Vollstreckung, nicht um eine von der Polizei beschlossene Räumung.

Anlass ist ein BILD-Bericht vom 24. November 2026. Die Überschrift spricht von besetzten Häusern in der Rigaer Straße. Im Text selbst ist fast ausschließlich von einem Gebäude die Rede: der Rigaer Straße 94, einem seit Jahrzehnten umstrittenen, teilbesetzten Komplex in Friedrichshain. Eine Räumung der benachbarten Liebigstraße oder weiterer Adressen wird in dem Bericht nicht belegt und findet sich auch in den geprüften Primär- und Lokalquellen nicht. Bereits drei Tage vor BILD hatte die taz den 15. Dezember als angekündigten Termin genannt und ihn auf den Seitenflügel und das Hinterhaus begrenzt. Die aktuellen Bewohner, die namentlich nicht genannt werden wollen, zeigten sich der taz zufolge vom Zeitpunkt überrascht, nicht aber davon, dass eine Vollstreckung kommen könnte.

Was juristisch geplant ist, ist enger als die BILD-Schlagzeile. Es handelt sich um die Vollstreckung von Räumungstiteln durch einen Gerichtsvollzieher. Die Polizei käme, wenn überhaupt, im Wege der Amtshilfe dazu, nicht als Auftraggeberin. Dass sie sich bereits auf einen größeren Einsatz einstellt, steht bei BILD nur als eigene Information, ohne öffentliche Bestätigung der Behörde. Eine schriftliche Pressemitteilung der Polizei Berlin oder der Senatsverwaltung für Inneres zu einem Räumungstermin im Dezember war bei dieser Prüfung nicht auffindbar. Die Berliner Zivilgerichte hatten BILD auf Anfrage ebenfalls noch nicht bestätigt. Sprecher Sebastian Jungnickel verwies auf die dezentrale Organisation des Gerichtsvollzieherwesens; die Antwort werde noch Zeit brauchen.

Auch der Begriff „besetzte Häuser“ führt in die Irre. Die taz schreibt ausdrücklich, die jetzt betroffenen Wohnungen seien nicht besetzt gewesen: Es habe Mietverträge gegeben, die noch in den 1990er Jahren abgeschlossen worden seien. Die Altmieter wohnten dort längst nicht mehr. Mehrere von ihnen hätten sich schon im Sommer 2024 mit der Eigentümerseite verständigt, sich nicht weiter gegen Räumungsklagen zu wehren, unter anderem wegen juristischer Last und politischer Differenzen mit den heutigen Bewohnern. Genau das macht eine Vollstreckung überhaupt erst greifbar. Ob der Termin zu halten ist, lässt die taz offen. Weil die Wohnungen nach dem Ende der alten Verträge weiter bewohnt waren, stelle sich die Frage, ob gegen die aktuellen Bewohner eigene Räumungsklagen nötig seien. Das würde Zeit kosten. Die Bewohner haben der taz zufolge angekündigt, die Räume nicht freiwillig zu räumen, falls der Termin bleibt.

Die Eigentums- und Prozesslage, die BILD nur kurz als Streit des „Eigentümers“ um fehlende Mietverträge zusammenfasst, ist verwickelter. Als Eigentümerin tritt die britische Gesellschaft Lafone Investments Limited auf, eine Firma mit Sitz in London. Das Berliner Landgericht hat sie in den vergangenen zwei Jahren mehrfach nicht als in Deutschland rechts- und prozessfähig anerkannt, weil nach dem EU-Austritt Großbritanniens die Geschäftsfähigkeit in England nicht ausreichend nachgewiesen sei. Klagen gegen die Hauskneipe und gegen einzelne Vertragsinhaber sind deshalb wiederholt als unzulässig gescheitert oder zurückgenommen worden. Wo Altmieter den Widerstand aufgeben, können gleichwohl bestehende Titel vollstreckt werden, ohne dass die Firma in der Sache gegen die heutigen Bewohner obsiegt hätte. Das ist der eigentliche Hebel der angekündigten Teilräumung, nicht ein frisches, öffentlich bestätigtes Urteil gegen das gesamte Haus.

BILD erinnert an eine Großrazzia im August 2025. Damals wollte die Polizei nach eigenen Angaben die aktuellen Bewohner identifizieren, damit Räumungsklagen gegen die richtigen Personen gerichtet werden können. Grundlage waren gerichtliche Durchsuchungsbeschlüsse. BILD schreibt, die Polizei sei mit 700 Beamten „angerückt“, habe zunächst zwölf Wohnungen durchsucht und 15 Menschen angetroffen, mit Ramme und Sägen, niemand habe freiwillig geöffnet, der Einsatz sei ruhig verlaufen. Die späteren Behördenangaben, die der rbb wiedergibt, sind genauer und teilweise anders: Rund 200 Kräfte waren am Haus, rund 700 im gesamten Stadtgebiet, unter anderem zum Schutz des Landgerichts und der Büros der Eigentümerfirma. Durchsucht wurden 13 Wohnungen, festgestellt wurden die Personalien von 26 Menschen. Die Bewohner durften im Haus bleiben. Gegenwehr im Gebäude gab es laut Polizei nicht. Am Abend kam es im Umfeld zu Zwischenfällen, unter anderem zu Feuerwerk vom Dach. Was BILD als 700 Mann vor der Tür und als Zwischenergebnis von zwölf Wohnungen erzählt, war also der frühe Lagebericht, nicht die Schlussbilanz.

Was in dem BILD-Text fehlt: Das Berliner Kammergericht hat im Februar 2026 zwei der damaligen Wohnungsdurchsuchungen für rechtswidrig gehalten. Die Beschwerdeführer hatten Mietverträge und waren der Eigentümerseite bekannt. Für die Klärung, wer noch in den Wohnungen lebte, sei der Zivilrechtsweg offen gewesen. Eine polizeiliche Durchsuchung nach dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz setze eine Gefahr für Leib, Leben, Freiheit oder Sachen von bedeutendem Wert voraus. Die Unverletzlichkeit der Wohnung wiege schwer. Das ändert nichts daran, dass andere Beschlüsse vollstreckt wurden. Es widerlegt aber die Vorstellung, der Einsatz vom August sei juristisch voraussetzungslos und in jedem Punkt nachträglich bestätigt.

Als „brisant“ schiebt BILD nach, Ermittler seien sich laut WELT sicher, dass sich einige der Täter der Anschläge auf die Berliner Stromversorgung im September 2025 und im Januar 2026 regelmäßig in dem Haus aufgehalten hätten. WELT gehört wie BILD zu Axel Springer und hat 2026 mehrfach über dieses Ermittlungsverfahren berichtet. Es handelt sich um journalistische Wiedergabe von Ermittlereinschätzungen, nicht um ein rechtskräftiges Urteil. Eine öffentliche Anklage, geschweige denn eine Verurteilung, die diese Verbindung als Tatsache feststellt, lag für diese Prüfung nicht vor. Die Unschuldsvermutung gilt. Aus einer solchen Verdachtslage folgt auch nicht automatisch die Rechtmäßigkeit einer zivilen Wohnungsräumung im Dezember.

BILD zitiert zudem eine öffentliche Erklärung der Autonomen jüdischen Gruppe Berlin. Demnach stünden Teile der Rigaer Straße 94 ab dem 15. Dezember möglicherweise vor der Räumung. Altmieter hätten den Kampf gegen die Bescheide aufgegeben, unter anderem wegen politischer Differenzen. Mit Blick auf den Nahost-Konflikt wirft die Gruppe dem Haus „Terrorverherrlichung“ und eine „Grauzone zu antisemitischen Stereotypen“ vor und kündigt an, keine Solidarität aufzubringen. Die Vorwürfe sind die Meinung dieser Gruppe, keine gerichtliche Feststellung. Dass es politische Differenzen zwischen Altmietern und heutigen Bewohnern gibt, berichtet unabhängig davon auch die taz. Den Originaltext der Gruppe haben wir für diese Prüfung nicht selbst eingesehen; die Zitate stammen aus der BILD-Wiedergabe, ohne Verweis auf ein soziales Netzwerk.

Der Gebäudekomplex umfasst rund 30 Wohnungen. Selbst wenn am 15. Dezember mehrere Einheiten im Seitenflügel und im Hinterhaus vollstreckt würden, bliebe der größte Teil des Hauses davon unberührt. Eine Räumung des gesamten Objekts, der Kneipe oder der ganzen Straße ist mit den bisher bekannten Ankündigungen nicht belegt. Ebenso fehlt eine öffentliche Lagebewertung der Senatsinnenverwaltung. BILD bezeichnet die Straße in einer Bildzeile als offiziell „kriminalitätsbelasteten Ort“. Diese polizeiliche Kategorie existiert in Berlin seit Jahren für besonders belastete Abschnitte, sie ist aber keine Rechtsgrundlage für die angekündigte zivile Vollstreckung und sagt nichts über den konkreten Umfang im Dezember.

Historisch ist die Rigaer Straße 94 tatsächlich ein lang umkämpftes Szeneobjekt, entstanden aus der Hausbesetzerzeit nach 1989, später teilweise legalisiert, teilweise weiter umstritten. Polizei und Feuerwehr sind dort über Jahre zu Einsätzen ausgerückt, es gab Barrikaden, Steinwürfe und ein früher entdecktes, inzwischen zugeschüttetes Tunnelstück, wie die Polizei dem rbb 2025 bestätigte. Das erklärt, warum jede Vollstreckung einen großen Sicherheitsapparat nach sich ziehen kann. Es macht aus einer angekündigten Teilräumung einzelner Wohnungen aber noch keine beschlossene Räumung „der besetzten Häuser“ in der Straße. Solange Gerichte, Gerichtsvollzieher öffentlich und Polizei den 15. Dezember und den genauen Umfang nicht bestätigt haben, bleibt der Termin eine Ankündigung mit offenem Ausgang.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine Schlagzeile, in der die Polizei gleich mehrere besetzte Häuser räumen will, klingt nach einer Entscheidung der Staatsgewalt. In Wahrheit kündigt ein Gerichtsvollzieher die Vollstreckung einzelner Wohnungstitel an. Wer das vertauscht, macht aus Zivilrecht eine Strafexpedition.

KOMMENTAR / MEINUNG: Dass eine ausländische Briefkastenfirma vor Berliner Gerichten immer wieder an der Prozessfähigkeit scheitert und trotzdem über aufgegebene Altverträge räumen lassen kann, ist der eigentliche Kern. Das ist juristisch trocken, aber entscheidender als jede Barrikadengeschichte. Ohne diesen Hebel gäbe es den Termin wahrscheinlich gar nicht.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wer unbewiesene Täterschaft in einem Haus behauptet, muss die Unschuldsvermutung mitliefern. Ein Verdacht aus Ermittlerkreisen ist keine Verurteilung. Und ein Zerwürfnis in der Szene erklärt viel über fehlende Solidarität, aber nichts über die Rechtmäßigkeit einer konkreten Vollstreckung.

Behandeln Sie den 15. Dezember nicht als beschlossene Großräumung, solange Gerichte und Polizei ihn nicht öffentlich bestätigen. Mehr Faktenchecks auf unserem Telegram-Kanal.

Quellen:

taz – Hausprojekt Rigaer94: Jetzt noch schnell räumen lassen, 21. November 2026: https://taz.de/Hausprojekt-Rigaer94/!6232149/

rbb – Polizei durchsucht Haus in der Rigaer Straße, 28. August 2025: https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2025/08/rigaer-strasse-berlin-durchsuchung-polizei-besetztes-haus.html

taz – Erfolg für Bewohner der Rigaer 94: Razzia war illegal, 24. Februar 2026: https://taz.de/Erfolg-fuer-Bewohner-der-Rigaer-94/!6157276/

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