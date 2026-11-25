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Berlin – Der Paderborner Getränkeunternehmer und Investor Andreas W. Herb hat die Steuerpolitik der Bundesregierung scharf kritisiert. Im Podcast „RONZHEIMER.“ von Paul Ronzheimer nannte er den schlimmsten Fall einer geplanten Ausweitung der Alkopopsteuer einen „Kopfschuss“. Gemeint ist keine Gewalttat, sondern eine mögliche Abschreibung seines Lagerbestands von nach eigenen Angaben 10 Millionen Euro zum 1. Januar. Das Gesetz ist noch nicht beschlossen; der Haushaltsausschuss hat am Mittwoch Nachbesserungen bei der Kennzeichnung beschlossen.

Stand: 18:01 Uhr MEZ

Herb ist Gründer und Geschäftsführer der MBG International Premium Brands GmbH mit Sitz in Paderborn; zu den bekannten Marken der Gruppe zählen unter anderem SALITOS und effect. Seit der Jubiläumsstaffel 2026 sitzt er zudem als Investor in der VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ und ist damit eine Person des öffentlichen Lebens. Das Gespräch erschien als Folge „Sieht die Regierung nicht, was ihr Chaos anrichtet? Mit Andreas W. Herb“ im Podcast von Paul Ronzheimer; BILD veröffentlichte dazu auch ein Videoprofil mit Datum 24. November, 23:04 Uhr.

„Kopfschuss“ fällt bei Herb als Metapher für eine bilanzielle Abschreibung, nicht als Aufruf oder Beschreibung einer Tat. Im Wortlaut, angelehnt an die Podcast-Aufzeichnung: Er habe „einen Lagerbestand von 10 Millionen Euro Ware“. Die Abstimmung im Bundestag sei am 27. November, die Bundesratssitzung am 18. Dezember. „Das heißt, wenn es ganz böse verläuft, geht das aktuelle Gesetz durch, dann erfahre ich am 18.12., dass das Produkt ab 1.1. pro Dose einen Euro mehr Steuern hat. Aber das reicht nicht. Die Kennzeichnung wird auch noch als illegal erklärt.“ Die bereits produzierte Ware werde „illegal“, „nicht verkehrsfähig“. „Im Worst Case habe ich 10 Millionen Euro Abschreibung am 1.1. Kopfschuss. Um das mal kurz zu fassen. Kopfschuss.“ Die 10 Millionen Euro sind eine Angabe Herbs, keine geprüfte Bilanzzahl.

Zuvor hatte Herb die hin- und hergehenden Ankündigungen der schwarz-roten Koalition beschrieben. „Man geht abends ins Bett und es heißt: Die Zuckersteuer kommt nicht. Du wachst morgens auf: Zuckersteuer kommt.“ Dann sei von einem Start am 1. Januar die Rede gewesen, später vom 1. Januar des übernächsten Jahres. „Was mache ich denn jetzt als Unternehmer?“ Ähnlich sei es bei anderen Abgaben gelaufen: „Zeitgleich kommt aber noch die Zwischenmitteilung mittags über den Sender: Plastiksteuer. Ja, nein, ja, nein.“ Und: „Zeitgleich kommt die Alkoholsteuer: Ja, nein – nein, ja.“ Die Bundesregierung habe es geschafft, ihn „das erste Mal in 33 Jahren nervös zu machen“. Die Ausweitung der Alkopopsteuer nannte er den „blanken Wahnsinn“. Handelsketten wie Rewe, Kaufland und Edeka verlangten bereits Antworten; so könne er „kein Unternehmen führen“. Auf die Frage, was er den Händlern sage, antwortete er, er habe Lösungen, „wenn ich weiß, wie das Gesetz aussieht“.

Was davon gesetzlich schon festliegt, ist weniger, als die Zuspitzung nahelegt. Die Pläne stecken im Haushaltsbegleitgesetz 2027. Der Finanzausschuss des Bundestages stimmte am 12. November einem geänderten Entwurf zu, wie der Bundestag in einer Hib-Meldung mitteilte. Darin soll die Steuer auf zuckerhaltige Getränke erst zum Beginn des Jahres 2028 und dann in drei Stufen kommen. Schaumwein soll von einer Erhöhung der Alkoholsteuer ausgenommen bleiben; im Gegenzug soll die Alkopopsteuer auf spirituosenhaltige Mischgetränke mit bis zu 15 Volumenprozent Alkohol ausgeweitet werden, der Steuersatz aber geringer ausfallen als zunächst geplant. Im Änderungsantrag heißt es, für ein Mischgetränk in einem 0,33-Liter-Behältnis mit 10 Prozent Alkohol werde künftig „eine Mehrbelastung von rund 1 Euro erreicht“. Ein Prozent des Aufkommens aus der Alkopopsteuer, höchstens eine Million Euro, solle der Suchtprävention dienen. Eine neue Steuer auf Plastikverpackungen soll nach der Koalitionseinigung Mitte November im Jahr 2027 nicht erhoben werden. All das ist Ausschuss- und Koalitionsbeschluss, noch kein verkündetes Gesetz.

Herbs Termine sind nach dem öffentlichen Zeitplan plausibel: Für Freitag, den 27. November, ist die zweite und dritte Lesung im Bundestag vorgesehen; der Bundesrat hat am 18. Dezember eine Plenarsitzung. Ob die neuen Regeln tatsächlich schon zum 1. Januar 2027 greifen, hängt von der Verabschiedung und dem Inkrafttreten ab. Herb selbst sagte im Podcast, „man“ in der Politik spreche davon, das Gesetz durchzuwinken, die Anwendung aber vielleicht später anzusetzen. Das war ausdrücklich kein namentlich belegtes Regierungsversprechen.

Ein zentraler Teil seiner Warnung ist zudem schon wieder in Bewegung. Laut dem Bundesverband Wein, Sekt und Spirituosen (BWS) und Fachmedien hat der Haushaltsausschuss am 25. November einen Änderungsantrag beschlossen: Die bisherigen Kennzeichnungs- und Pfandregeln für die künftig erfassten Ready-to-drink-Produkte sollen dauerhaft bestehen bleiben. Bereits produzierte Ware dürfe nach dem Jahreswechsel in der bisherigen Verpackung verkauft werden; eine zusätzliche Jugendschutz-Kennzeichnung und der Wegfall einer Pfandausnahme für Einwegglasflaschen seien damit vom Tisch. Der Verband spricht davon, dass so eine Warenvernichtung verhindert werde. Die Ausweitung der Alkopopsteuer und die geplante Erhöhung der Alkoholsteuer um 20 Prozent bleiben im Entwurf. Der BWS warnt weiter vor einer deutlich höheren Verbrauchsteuerlast und fordert, beides zu stoppen. Eine ausdrückliche Reaktion der Bundesregierung auf Herbs Podcast-Äußerungen lag uns nicht vor.

KOMMENTAR / MEINUNG: Das Wort Kopfschuss ist eine Metapher für eine Abschreibung – und genau so muss man es auch bringen. Wer daraus eine reißerische Schlagzeile macht, ohne den Steuerstreit zu erklären, holt Klicks und verliert den Kern: Es geht um Lager, Etiketten und Fristen, nicht um eine Schießerei.

KOMMENTAR / MEINUNG: Planungssicherheit ist keine Wohltat für Konzerne, sondern die Voraussetzung dafür, dass Fabriken produzieren und der Handel bestellt. Ein Steuerrecht, das in wenigen Wochen umgebaut und dann in der Kennzeichnung wieder geflickt wird, beweist vor allem, dass zu spät und zu heiß gekocht wurde.

KOMMENTAR / MEINUNG: Jugendschutz und eine ehrliche Alkoholbesteuerung sind legitime Ziele. Wer aber eine Steuer vor allem streckt, um eine andere Erhöhung zu ersetzen, und der Prävention nur einen Rest überlässt, darf sich nicht wundern, wenn Unternehmer von Willkür sprechen. Umgekehrt gilt: Wer die Abgabe ganz streichen und den Markt selbst regulieren will, muss das auch halten können.

Was meinen Sie: Ist die Ausweitung der Alkopopsteuer überfällig – oder ein Schlag gegen die Planungssicherheit der Betriebe? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

RONZHEIMER.: Folge „Sieht die Regierung nicht, was ihr Chaos anrichtet? Mit Andreas W. Herb“: https://plus.rtl.de/ronzheimer-p_13409/audio/sieht-die-regierung-nicht-was-ihr-chaos-anrichtet-mit-andreas-w-herb-c_2222879

Deutscher Bundestag (hib), zitiert nach NWB: Finanzausschuss stimmt Verbrauchsteuer-Änderungen zu, 12.11.2026: https://datenbank.nwb.de/Dokument/1105421/

Bundesverband Wein, Sekt und Spirituosen, zitiert nach about-drinks: BWS fordert trotz Nachbesserungen Stopp von Alkohol- und Alkopopsteuer-Plänen, 25.11.2026: https://www.about-drinks.com/bws-fordert-trotz-nachbesserungen-stopp-von-alkohol-und-alkopopsteuer-plaenen/

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