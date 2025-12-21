Bestialische Tat im Stadtpark – Seniorin attackiert, Kind missbraucht!

Grauenhafter Albtraum im Herzen von Basel! Mitten am helllichten Tag wird eine Seniorin in einem beliebten Park Opfer einer brutalen Attacke. Augenzeugen berichten von panischen Schreien, als ein Mann plötzlich auf die Frau losging und sie zu Boden riss. Noch bevor Helfer eingreifen konnten, schnappt sich der Täter das kleine Mädchen, das bei der Seniorin war – und verschwindet mit ihm in der öffentlichen Toilette der Oekolampadmatte. Minuten später entdecken Passanten das Kind, verstört und verletzt. Das Entsetzen im Viertel ist grenzenlos.

Die Polizei reagiert sofort, riegelt das Gebiet ab, Spürhunde und Spezialisten durchsuchen jeden Winkel. Während Rettungssanitäter sich um die schwer traumatisierten Opfer kümmern, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Die Ermittler sprechen von einem grausamen Übergriff, der selbst erfahrene Beamte erschüttert. Noch am selben Tag wird eine Großfahndung eingeleitet, doch die Spur des Täters verläuft im Stadttrubel vorerst im Nichts. Fest steht: Der Unbekannte war offenbar gepflegt, trug schwarze Kleidung – und agierte eiskalt, als hätte er genau gewusst, was er tat.

Jetzt hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Ein Phantombild zeigt den mutmaßlichen Täter: ein junger Mann mit dunklen Locken, rundem Gesicht und brauner Haut. Niemand kann fassen, dass so etwas in einer belebten Parkanlage passieren konnte, nur wenige Meter entfernt von spielenden Kindern und Spaziergängern. Die Basler Anwohner sind schockiert, fordern mehr Sicherheit, mehr Kontrolle, mehr Schutz. Während das kleine Opfer im Krankenhaus betreut wird, läuft die Angst in der Stadt weiter – denn der Täter ist noch immer frei.