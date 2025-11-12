BETONBLAMAGE IN CHINA

Mega-Brücke kracht nach Monaten ein – Symbol für Größenwahn?

Mit großem Pomp eröffnet, als Triumph moderner Ingenieurskunst gefeiert – und nun ein Trümmerhaufen im Zumuzu-Fluss: Die Hongqi-Brücke in der chinesischen Provinz Sichuan ist keine zehn Monate alt, da stürzt ein Teil von ihr spektakulär in sich zusammen. Zurück bleiben zerstörte Hoffnung, beschädigte Infrastruktur – und viele offene Fragen. Was als Symbol für Fortschritt und Effizienz gedacht war, ist nun Sinnbild für das Versagen eines Systems, das Geschwindigkeit über Sorgfalt stellt.

Wenn Tempo wichtiger ist als Tragkraft

China rühmt sich seit Jahren mit atemberaubenden Bauprojekten im Rekordtempo – doch immer häufiger zeigt sich, dass dieser Wettlauf gegen die Uhr gravierende Folgen haben kann. Bei der Hongqi-Brücke scheint genau das passiert zu sein. Erste Bilder zeigen klaffende Lücken und zerborstene Betonstücke im Flussbett. Noch bevor ein offizieller Untersuchungsbericht vorliegt, machen Gerüchte die Runde: von minderwertigen Materialien, unzureichender Kontrolle, überhasteter Fertigstellung. Die katastrophale Bilanz: Ein millionenschweres Prestigeprojekt wird zum Fiasko.

Risse im System

Der Brückeneinsturz ist mehr als nur ein lokales Unglück – er legt strukturelle Schwächen offen, die weit über Sichuan hinausreichen. In einem System, das auf internationale Schlagzeilen und nationale Symbolik ausgerichtet ist, bleibt oft wenig Raum für kritische Reflexion. Sicherheit, Nachhaltigkeit, Verantwortung – alles Begriffe, die auf dem Papier gut aussehen, aber in der Realität offenbar zu oft ignoriert werden. Die eingestürzte Brücke steht nun wie ein Mahnmal für eine Politik, die Stabilität verspricht, aber in der Umsetzung erschreckend brüchig ist.