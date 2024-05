Bielefeld: Zeugen gesucht. Mehrere Unbekannte greifen Mann an und verletzen ihn lebensgefährlich!

LR / Bielefeld – Paderborn – In der Nacht auf den 01.05.2024, gegen 00:50 Uhr, kam es in der Marienstraße in Paderborn, vor einem Kiosk, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Im Zuge der Auseinandersetzung soll ein unbekannter Täter einem 30-jährigen Paderborner mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen haben, sodass dieser zu Boden gegangen sei. Daraufhin soll der Täter, gemeinsam mit zwei weiteren Personen, auf den am Boden liegenden Geschädigten eingetreten haben. Hierbei wurde der Paderborner lebensgefährlich verletzt. Von bleibenden Schäden aufgrund einer massiven Kopfverletzung ist auszugehen.

Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

1. männlich, lockige dunkle Haare, Brille, auffälliges rotes T-Shirt mit grünem Streifen auf der Brust, Jeans

2. männlich, dunkle kurze Haare, Basecap, dunkles T-Shirt

3. männlich, schwarze Haare, weißes T-Shirt

Die Ermittlungen wegen versuchtem Totschlag werden von der Staatsanwaltschaft Paderborn, zusammen mit der Mordkommission “Kiosk” des Polizeipräsidiums Bielefeld, unter der Leitung von KHK Stefan Esdar, geführt.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Tat möglicherweise durch Unbeteiligte gefilmt worden ist. Die Polizei bitte daher darum, dass Personen, die das Tatgeschehen gesehen oder gefilmt haben, oder die Angaben zur Identität oder dem Aufenthaltsort der Tatverdächtigen machen können, sich bei einer nahegelegenen Polizeidienststelle oder der Mordkommission zu melden:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 11 / 0521/545-0 wenden.