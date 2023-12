Bill Gates: Afrikaner brauchen GENETISCH VERÄNDERTE Samen und Hühner, um den “Klimawandel” zu bekämpfen

Der Technokrat und Mitbegründer von Microsoft, Bill Gates, hat darauf bestanden, dass Afrika genetisch verändertes (GM) Saatgut und Hühner benötigt, um den “Klimawandel” zu bekämpfen und den Hunger zu beenden.

Auf dem kürzlich abgehaltenen Afrika-Klimagipfel in der kenianischen Hauptstadt Nairobi bemerkte Gates in einer vorab aufgezeichneten Rede: “Ich habe vor über zwei Jahrzehnten mit der Arbeit am Klima begonnen, nachdem ich meine Vollzeitstelle bei Microsoft verlassen hatte. Ich konzentrierte mich auf die Bekämpfung von Armut und Krankheiten. Als ich Afrika besuchte, sah ich zwei Dinge – erstens war, wie sich das Klima bereits auf die landwirtschaftliche Produktion auswirkt.”

Er stellte fest, dass der Kontinent von der Landwirtschaft abhängig ist, und sagte angesichts der Lage Afrikas in der Nähe des Äquators, dass der Kontinent “bereits mehr [Klimawandel]-Schäden erleidet als andere Länder”.

Gates beschrieb dann seinen Besuch auf einer Farm im Osten Kenias und ein Gespräch, das er angeblich mit einer Landwirtin namens “Mary” darüber hatte, wie die neuen GVO-Samen und neuen Ansätze ihr halfen.

“Sie hatte dürretolerante Samen, die einen sehr großen Unterschied machten. Sie hatte auch Hühner, die gezüchtet wurden, damit sie hitzetoleranter sein konnten. Und aufgrund dieser neuen Werkzeuge, die sie befähigten, erwartete sie, trotz der harten Klimaherausforderung, mit der sie konfrontiert war, gut zu sein.”

“Dies ist nur ein Beispiel, aber indem wir mit besseren Werkzeugen helfen – es Landwirten wie ihr, die sehr innovativ sind, zu ermöglichen, neue Dinge zu tun – können wir diese Schäden minimieren.

In einem Artikel, der in News Addicts veröffentlicht wurde, wies der Autor Hunter Fielding darauf hin, dass der kenianische Bauer “Mary” nicht in den Aufnahmen zu sehen war, die Gates zur Verfügung stellte und auf dem Klimagipfel gezeigt hatte. Es wurden keine Details über die Art des Gesprächs oder irgendwelche Beweise dafür gegeben, dass das Gespräch überhaupt stattgefunden hat oder ob “Mary” überhaupt existierte.

Fielding zitierte einen von Scientific American veröffentlichten Artikel aus dem Jahr 2021 mit dem Titel “Bill Gates sollte aufhören, den Afrikanern zu sagen, welche Art von Landwirtschaft die Afrikaner brauchen”. Es beschrieb, warum die Alliance for Food for Sovereignty in Africa (AFSA) – die größte soziale Bewegung auf dem Kontinent – im Widerspruch zur Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) und der Cornell Alliance for Science stand, weil sie darauf bestand, dass GV-Samen gesund, produktiv und umweltfreundlich sind.

Fielding zitierte auch den “Offenen Brief” der AFSA aus dem Jahr 2022 an Gates und stellte eine Reihe ungenauer Behauptungen über den globalen Zustand der Landwirtschaft und der Ernährungssicherheit in Frage, die in der New York Times und in der Associated Press vorgestellt wurden. “In beiden Artikeln vereinfachen Sie komplexe Probleme radikal auf eine Weise, die Ihren eigenen Ansatz und Ihre eigenen Interventionen rechtfertigt”, sagte er. (Verwandte: 50 Gruppen zielen auf Bill Gates in den Bereichen Landwirtschaft und Technologie ab: “Sie sind Teil der Schaffung des Problems, das Sie nennen“.)

“Wir, 50 Organisationen, die sich weltweit auf Ernährungssouveränität und Gerechtigkeit konzentrieren, möchten, dass Sie wissen, dass es keinen Mangel an praktischen Lösungen und Innovationen von afrikanischen Landwirten und Organisationen gibt. Wir laden Sie ein, einen Schritt zurückzutreten und von denen vor Ort zu lernen”.

“Magische” Samen und hitzetolerante Hühner

Das BMGF finanziert seit mehr als einem Jahrzehnt Maispflanzenforscher in Afrika und lobte in seinem sechsten jährlichen Goalkeepers-Bericht 2022 das Versprechen dessen, was Bill Gates “magische” Samen nennt, um den Hunger in der Welt zu lindern.

Die Samen sind keine “magischen”, sondern gentechnisch veränderte Organismen (GVO), insbesondere die Sequenzierung bestimmter Samen, die eine sehr große Rolle in der Landwirtschaft in Afrika spielen – um den Klimawandel zu bekämpfen und ein Schlüssel zur Beendigung des Hungers in Afrika.

Sehr gründliche Sicherheitsverfahren werden befolgt, um die Gene bestimmter Pflanzen zu ändern, um Samen herzustellen, die schädlingsresistent, dürre- und überschwemmungsresistent sind, da der Regen zu verschiedenen Zeiten kommt.

Gates sagte, dass die Technologie “die Menge der benötigten Pestizide reduziert, die Produktivität erhöht und bei Unterernährung durch Vitaminanreicherung helfen kann”. Und für Afrika “wird dies einen großen Unterschied machen, wenn sie mit dem Klimawandel konfrontiert sind”.

In einem Interview mit Rebecca Blumstein vom Wall Street Journal sagte Gates, dass sich die Stiftung sehr auf Kleinbauern konzentriert, weil sie der “Pigpunkt für den wirtschaftlichen Erfolg des Kontinents” sind.

Im Herzen der afrikanischen Landwirtschaft, die mehr als die Hälfte der Arbeitskräfte des Kontinents beschäftigt, stehen Kleinbauern, die weniger als einen Hektar Land besitzen. Kleinbauern machen 60 Prozent der Bevölkerung in afrikanischen Ländern mit niedrigem Einkommen aus.

Die World Poultry Foundation hat 26 Millionen Dollar vom BMGF erhalten, um die Verwendung von Dual-Use-Geflügel – das sowohl für Fleisch als auch für Eier gezüchtet wird – zu erweitern und Ländern wie Afrika zu helfen, wo 70 Prozent der Geflügelzüchter aus Kleinproduzenten bestehen, die traditionelle Rassen mit hohen Sterblichkeitsraten, geringerer Eierproduktion und langsameren Wachstumsraten aufziehen. (Verwandte: Angriff auf die Lebensmittelversorgung: Bill Gates drängt auf genetische Modifikation von Nutztieren.)

Hühner werden gezüchtet, “um wie bekannte Dorfvögel auszusehen” – was es wahrscheinlicher macht, dass die Dorfbewohner sie kaufen. Sie sind unter rauen Bedingungen widerstandsfähiger und können mit Futter gefüttert werden, um kleinen Produzenten zu helfen, die teuren Inputkosten von Geflügelfutter zu vermeiden.

