Biogefahr aus dem Labor! Chinese soll Killer-Bakterien in die USA geschmuggelt haben!

Schock-Enthüllung in den Staaten! Ein Forscher aus China soll heimlich hochgefährliche Bakterien in die USA gebracht haben – versteckt, verschwiegen, vertuscht! Der Mann, ein Postdoktorand mit internationalem Visum, steht jetzt im Fokus der Ermittler. Laut FBI soll er E. coli-Proben eingeschleust und dabei Bundesbehörden belogen haben. Was nach einem bizarren Laborfall klingt, entwickelt sich zu einem brisanten Sicherheitsdrama zwischen Ost und West!

Das Muster? Laut Ermittlern wiederholt sich, was Experten längst befürchteten: Chinesische Forscher sollen wissenschaftliche Kooperationen nutzen, um an sensibles Material zu kommen – und damit grenzenlos amerikanisches Vertrauen missbrauchen. Das FBI warnt Hochschule um Hochschule, die Augen offenzuhalten. Denn wo Forschung auf Geheimhaltung trifft, ist der Weg von Experiment zu Gefahr oft nur ein Wimpernschlag entfernt.

Und während der Verteidiger des Mannes noch beteuert, alles sei „legitime Pflanzenforschung“, schrillen in Washington die Alarmglocken. Der Fall legt schonungslos offen, wie dünn die Trennlinie zwischen globaler Wissenschaft und globalem Risiko geworden ist. Aus harmloser Forschung kann tödlicher Verrat werden – und das Vertrauen zwischen zwei Supermächten droht endgültig zu zerbrechen.