Symbolfoto – Bild KI-generiert

Berlin – Süßer Zoff um einen Schokoladen-Nikolaus! Im offiziellen AfD-Fanshop wird ein Schoko-Nikolaus für 1,35 Euro pro Stück angeboten – laut BILD in blauem Gewand, mit Bischofsmütze, Krummstab und einem Buch mit AfD-Logo. Der Essener Ruhrbischof und katholische Militärbischof Franz-Josef Overbeck (62) sagte BILD: „Das ist eine Grenzüberschreitung.“ Ein Sprecher des AfD-Bundesvorstands hält dagegen: Der Nikolaus passe „in dieser klassischen Form besonders gut zu unserer Partei“.

Worum geht es genau? Der Shop „wir-lieben-deutschland.de“, der sich selbst als AfD-Fanshop bezeichnet, führt den Artikel unter dem Namen „Schokoladen-Nikolaus (in 21er-Zylinderbox)“. Auf der Produktseite im Online-Shop der Partei stehen ein Stückpreis von 1,35 Euro, der Hinweis „Vorbestellung beendet!“ und als Lieferzeit „Mitte November“. Als Hersteller beziehungsweise Importeur nennt die Seite die WLD Service- & Vertriebsgesellschaft mit Sitz in Nordhessen. Auf seiner „Über uns“-Seite schreibt der Shop, man sei „offizieller Lizenzpartner“ der Alternative für Deutschland; jeder Kauf komme der Partei über Lizenzgebühren zugute.

Wichtig für die Einordnung: Es handelt sich nach der Darstellung der BILD und nach der Produktseite um einen Artikel zum Bestellen, nicht um eine bestimmte, dokumentierte Verteilaktion an einem bestimmten Ort. Wer die Nikoläuse am Ende an Infoständen, auf Weihnachtsmärkten oder in Kreisbüros verschenkt, geht aus den öffentlich einsehbaren Quellen nicht hervor. Dass AfD-Gliederungen in der Vergangenheit Schoko-Nikoläuse an Passanten verteilt haben, ist dokumentiert – etwa ein Kreisverband in Rheinland-Pfalz am Nikolaustag vor knapp zwei Jahren. Ob dabei dieses Motiv verwendet wurde, ist nicht belegt.

Das Motiv selbst beschreibt die BILD ausführlich: Der bärtige Nikolaus trage die Mitra, also die traditionelle Kopfbedeckung eines Bischofs, halte den Krummstab in der linken und ein Buch mit AfD-Logo in der rechten Hand. Er ist damit erkennbar dem heiligen Nikolaus von Myra nachempfunden, einem frühchristlichen Bischof aus dem Gebiet der heutigen Türkei, der im vierten Jahrhundert lebte. Auf der Produktseite selbst ist im Text keine Motivbeschreibung zu finden, nur ein Artikelbild. Die Angaben zum Buch mit Parteilogo stammen daher aus der BILD-Beschreibung und dem dort gezeigten Werbefoto.

Der Kritiker ist kein Unbekannter. Franz-Josef Overbeck leitet das Bistum Essen und ist zugleich katholischer Militärbischof für die Bundeswehr. Gegenüber BILD sagte er wörtlich: „Die AfD vereinnahmt christliche Symbole für Parteiwerbung. Den heiligen Nikolaus in blauem Mantel mit Mitra, Stab und Evangelium mit AfD-Logo abzubilden, geht so nicht. Das ist eine Grenzüberschreitung.“ Das zentrale Wort „Grenzüberschreitung“ stammt also vom Bischof selbst, nicht von der Redaktion. Eine eigene Pressemitteilung des Bistums Essen zu dem Schoko-Nikolaus fanden wir bis Sonntagabend nicht; die Äußerung ist bislang nur über die BILD dokumentiert.

Overbeck zog laut BILD einen Vergleich: Auch Fußballvereine würben mit Schoko-Nikoläusen in Vereinsfarben, verzichteten dabei aber in der Regel auf christliche Symbole. Sein Appell: „Es muss einen Konsens geben, dass man religiöse Symbole dieser Art niemals für parteipolitische Zwecke nutzt.“ Die BILD ergänzt, andere Parteien verteilten in Wahlkämpfen zwar ebenfalls Schoko-Nikoläuse, dies aber immer ohne Parteilogo oder Parteifarben. Diese Pauschalaussage ist eine Einschätzung der Zeitung; eine systematische Übersicht dazu liegt nicht vor.

Neu ist die Haltung des Bischofs zur AfD nicht. Overbeck hatte sich bereits mehrfach öffentlich gegen jede Zusammenarbeit mit der Partei ausgesprochen und ihr einen „von völkischem Gedankengut geprägten Neo-Nationalismus“ vorgeworfen, wie das Bistum Essen selbst berichtete. Im September rief er bei einer Diskussion in Hattingen dazu auf, „nicht extremistisch“ zu wählen. Er spricht also nicht als neutraler Beobachter, sondern als ausgewiesener Kritiker der Partei – was seine Aussage nicht falsch macht, aber zur fairen Einordnung gehört.

Und was sagt die AfD? Ein Sprecher des Bundesvorstands erklärte gegenüber BILD: „Die AfD ist eine liberal-konservative Partei, die sich klar zu christlichen Werten bekennt. Entsprechend passt der Nikolaus in dieser klassischen Form besonders gut zu unserer Partei.“ Und weiter, mit einer Spitze in Richtung Kirche: „Vielleicht sollten die christlichen Kirchen den Nikolaus aus dem AfD-Fanshop also eher als das sehen, was er ist: eine Erinnerung an einen Heiligen, der christliche Werte wie kaum ein anderer verkörperte.“ Die Partei sieht in dem Produkt also keine Vereinnahmung, sondern ein Bekenntnis zu christlicher Tradition.

Ein eigenes öffentliches Statement der Partei auf ihren Kanälen zu dem Streit haben wir bis Sonntagabend nicht gefunden. Auch der Shop-Betreiber äußerte sich auf seiner Seite nicht. Die Zitate beider Seiten liegen damit bislang ausschließlich in der Fassung der BILD vor, die beide Seiten angefragt hat. Das ist fair verteilt, aber eben nur aus einer Quelle.

Hintergrund des Konflikts ist ein grundsätzlicher Bruch zwischen katholischer Kirche und AfD. In der Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz vom 22. Februar 2024 mit dem Titel „Völkischer Nationalismus und Christentum sind unvereinbar“ heißt es, in der AfD dominiere inzwischen „eine völkisch-nationalistische Gesinnung“. Rechtsextreme Parteien und solche, „die am Rande dieser Ideologie wuchern“, seien für Christinnen und Christen „nicht wählbar“. Die Erklärung wurde von den Bischöfen einstimmig beschlossen. Die AfD hat diese Einordnung stets zurückgewiesen und betont, sie vertrete christliche Werte – genau diese gegensätzlichen Selbstbilder prallen nun am Schoko-Nikolaus aufeinander.

Dann wird es juristisch. Die BILD zitiert den Berliner Fachanwalt für Marken- und Kennzeichenrecht Jan Froehlich. Er hält „eine solche Nutzung eines Heiligen und der Bibel als christliches Symbol“ für juristisch anfechtbar. Nikolaus von Myra und das christliche Symbol der Bibel würden „markenrechtlich sittenwidrig und damit unzulässig genutzt“, urteilt er. Der Verdacht der Sittenwidrigkeit könne sich daraus ergeben, dass eine als heilig verehrte Person mit Botschaften verknüpft werde, die als politisch extremistisch gesehen werden könnten.

Hier ist Vorsicht geboten. Es handelt sich um die Einschätzung eines einzelnen Anwalts, nicht um eine Entscheidung eines Gerichts oder eines Markenamts. Ob überhaupt eine Marke angemeldet wurde, die man angreifen könnte, ist nicht bekannt. Weder ein Gericht noch das Deutsche Patent- und Markenamt hat sich zu dem Produkt geäußert, und keine Kirche hat nach unserem Kenntnisstand rechtliche Schritte angekündigt. Für die AfD und den Shop gilt: Ein Rechtsverstoß ist nicht festgestellt.

Und dann eine deutliche Abweichung: Froehlich verweist laut BILD auf eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 1. Oktober 2008, Aktenzeichen 3 StR 164/08. Ihr zufolge könne die sichtbare Verwendung religiöser Symbole durch bestimmte Organisationen sogar strafbar sein, wenn deren Tätigkeiten auf den Widerspruch der Kirchen stoßen. Wir haben den Beschluss des Bundesgerichtshofs nachgelesen. Er behandelt etwas ganz anderes: das öffentliche Verwenden des stilisierten Keltenkreuzes, eines Symbols der verbotenen neonazistischen Organisation VSBD/PdA, nach dem Paragrafen über Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Um religiöse Symbole, kirchlichen Widerspruch oder Nikoläuse geht es darin nicht.

Die AfD ist zudem keine verbotene Organisation; der Paragraf über verfassungswidrige Kennzeichen ist auf eine zugelassene Partei und einen Heiligen in Schokolade nicht ohne Weiteres übertragbar. Ob die Wiedergabe in der BILD verkürzt ist oder der Anwalt die Entscheidung nur als Beispiel für die Grenzen von Symbolnutzung heranziehen wollte, lässt sich nicht klären. In der Form, wie die BILD sie wiedergibt, trägt die Entscheidung die Aussage aber nicht.

Bleibt die Frage nach dem Hersteller der Schokolade selbst. Eine Markenverpackung eines bekannten Schokoladenherstellers ist auf den öffentlich gezeigten Bildern nicht erkennbar; als Hersteller beziehungsweise Importeur führt die Produktseite nur die Vertriebsgesellschaft des Shops. Ein Statement eines Schokoladenproduzenten gibt es daher nicht. Eine Stellungnahme der Bistümer oder der Evangelischen Kirche über den Essener Bischof hinaus ist ebenfalls nicht bekannt.

Zum Nikolaus selbst: Der Gedenktag ist der 6. Dezember. Der Überlieferung nach half der Bischof von Myra Armen und Bedürftigen und verschenkte Teile seines Vermögens. Daraus entwickelte sich der Brauch, Kindern Süßigkeiten zu bringen. Der Schoko-Nikolaus mit Mitra und Stab gilt vielen Christen deshalb als bewusstes Gegenstück zum kommerziellen Weihnachtsmann mit roter Mütze – genau das macht die Figur für die einen besonders traditionsbewusst und für die anderen besonders heikel, sobald ein Parteilogo dazukommt.

Unter dem Strich ist festzuhalten: Das Angebot im Fanshop ist belegt, der Preis ebenfalls. Die Kritik des Bischofs und die Antwort der AfD sind wörtlich zitiert, aber bislang nur über eine Zeitung dokumentiert. Die juristische Bewertung ist eine Einzelmeinung, die zitierte BGH-Entscheidung passt inhaltlich nicht zur Behauptung. Und ob am Ende jemand gegen den Nikolaus vorgeht, ist offen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Man muss die AfD nicht mögen, um festzustellen: Ein Schoko-Nikolaus ist kein Staatsstreich. Parteien aller Farben verpacken ihre Botschaften in Bonbons, Kugelschreiber und Lebkuchen. Die Empörung wirkt deshalb an manchen Stellen größer als der Anlass. Gleichzeitig ist der Einwand des Bischofs nachvollziehbar: Ein Heiliger mit Evangelium in der Hand ist eben kein neutraler Weihnachtsmann.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die AfD beruft sich auf christliche Werte, die katholischen Bischöfe haben ihr genau diese Nähe ausdrücklich abgesprochen. Wer dann ausgerechnet einen Bischof aus Schokolade mit Parteilogo verkauft, darf sich über Widerspruch nicht wundern. Ob das geschmacklos oder geschickt ist, entscheidet am Ende der Käufer – nicht der Anwalt und nicht die Zeitung.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ärgerlich ist der juristische Teil. Wer eine Gerichtsentscheidung zum Beleg anführt, sollte sicher sein, dass sie das auch hergibt. Ein Beschluss über ein Neonazi-Symbol taugt nicht als Beweis gegen einen Schoko-Nikolaus. Solche Überdehnungen schaden am Ende der eigentlich berechtigten Debatte über religiöse Symbole in der Parteiwerbung.

Was meinen Sie: Geschmacklose Vereinnahmung eines Heiligen – oder harmlose Werbung zur Adventszeit? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

AfD-Fanshop: Produktseite Schokoladen-Nikolaus: https://www.wir-lieben-deutschland.de/schokoladen-nikolaus-21er-zylinderbox.html

Deutsche Bischofskonferenz: Erklärung zum völkischen Nationalismus: https://www.dbk.de/themen/erklaerung-zum-voelkischen-nationalismus

Bundesgerichtshof: Beschluss 3 StR 164/08 vom 1. Oktober 2008: https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Strafsenate/3_StS/2008/3_StR_164-08.pdf?__blob=publicationFile&v=1

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