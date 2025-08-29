Köln – Ein fragwürdiges Abkommen, das in Deutschland seinesgleichen sucht! In Köln sollen sich mehrere Parteien im Wahlkampf still und heimlich dazu verpflichtet haben, die Migration in der Domstadt ausschließlich positiv zu beleuchten. Das kuriose Stillhalteabkommen soll verhindern, dass Migration zu einem der Hauptthemen im Wahlkampf wird.

„Das ist doch Zensur im Wahlkampf!“, empörte sich ein Kölner Bürger, der von dem Abkommen erfahren hat. „Die Parteien wollen uns vorschreiben, was wir denken und sagen sollen. Lieber wegschauen als diskutieren!“

Das Abkommen soll vorsehen, dass die Unterzeichnerparteien auf kritische Äußerungen zu den Themen Einwanderung, Integration und den damit verbundenen Problemen verzichten. Stattdessen soll der Fokus auf den „Gewinn durch Vielfalt“ und die „positive Entwicklung“ gelegt werden. Damit soll eine „Vergiftung des Wahlkampfklimas“ verhindert werden, so die offizielle Begründung.

Kritiker sehen die Demokratie in Gefahr!

Kritiker sehen in dem Pakt eine Gefahr für die Meinungsfreiheit und die Demokratie. Ein Lokalpolitiker der Opposition, der das Abkommen nicht unterzeichnet hat, wütet: „Dieses Abkommen ist ein Verrat an den Wählern! Es zeigt, wie weit die etablierten Parteien gehen, um unbequeme Themen vom Tisch zu wischen.“

Die Bürger in Rüsselsheim und im ganzen Land blicken mit Unverständnis nach Köln. „Die Probleme sind doch da! Man muss darüber reden, um Lösungen zu finden“, so eine besorgte Passantin. „Wenn die Parteien sich dem Thema entziehen, fühlen sich die Menschen doch erst recht nicht mehr vertreten.“

Das Abkommen hat eine Welle der Empörung in den sozialen Medien ausgelöst. Viele Bürger werfen den Parteien vor, sich vor der Realität zu verschließen und ihre eigenen Pfründe zu sichern, anstatt sich den Herausforderungen zu stellen.