BLAMABLE LINEAL-PANNE BEI DER POLIZEI!

Berlin steht Kopf wegen einer peinlichen Panne, die eigentlich kaum zu glauben ist. Ausgerechnet die Polizei, Hüterin von Ordnung und Genauigkeit, verteilt an Schulen Lineale, die schlicht und einfach falsch sind. Ein Maßinstrument, das angeblich eine bestimmte Länge anzeigen soll, hält nicht, was es verspricht. Was zunächst wie ein harmloses Geschenk für Kinder gedacht war, entpuppt sich nun als echte Lachnummer. Lehrer, Eltern und Schüler sind fassungslos über so viel Schlamperei im offiziellen Dienst.

Die bunten Lineale sollten eigentlich helfen, den Nachwuchs spielerisch an Verkehrsregeln heranzuführen. Kleine Symbole und freundliche Bilder zieren das Plastikwerkzeug, das bei Veranstaltungen und im Unterricht großzügig ausgegeben wurde. Doch der gut gemeinte Plan ging gewaltig nach hinten los. Statt korrekter Maße erhielten tausende Kinder ein Hilfsmittel, das schlicht falsche Werte anzeigt. Wie kann so etwas passieren? Offenbar hat niemand bei der Anschaffung genau hingeschaut oder selbst einmal nachgemessen.

Aufgeflogen ist der ganze Schwindel erst durch einen aufgeweckten Schüler, der misstrauisch wurde und das Lineal überprüfte. Sein Ergebnis sorgte für rote Köpfe bei den Verantwortlichen: Die Skala stimmt vorne und hinten nicht. Nach diesem peinlichen Fund musste die Verteilung sofort gestoppt werden. Jetzt steht die Polizei blamiert da und muss erklären, wie ein derart offensichtlicher Fehler unbemerkt bleiben konnte. Eine Posse, die zeigt, dass selbst bei offiziellen Stellen manchmal gründlicher nachgemessen werden sollte.