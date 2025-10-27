Berlin/Buenos Aires – Es ist ein weiteres Kapitel in der langen Liste politischer Fehleinschätzungen von CDU-Chef Friedrich Merz: Noch vor wenigen Wochen wetterte er öffentlich gegen den argentinischen Präsidentschaftskandidaten Javier Milei – dieser „trete die Menschen mit Füßen“ und habe das Land „ruiniert“. Doch nun ist es amtlich: Milei hat die Wahl gewonnen, mit dem klaren Rückhalt der Bevölkerung. Und Merz? Steht wieder einmal als politischer Schwarzmaler da, dessen Urteil weniger von Fakten als von ideologischer Arroganz geprägt war. Die nächste Falschaussage eines CDU-Vorsitzenden, der zunehmend den Bezug zur Realität verliert.

Während Argentinier Hoffnung in den radikalen Reformer setzen, versuchte sich Merz aus dem fernen Berlin in moralischer Überlegenheit zu üben – und blamierte sich erneut. Denn trotz wirtschaftlicher Krise und politischer Polarisierung haben die Menschen in Argentinien Milei ihr Vertrauen geschenkt. Die Aussagen des CDU-Vorsitzenden wirkten im Nachhinein nicht nur überheblich, sondern auch wie ein Angriff auf die demokratische Entscheidung eines souveränen Volkes. Kritiker werfen Merz vor, sich reflexartig gegen alles zu stellen, was nicht ins eigene Weltbild passt – unabhängig von den tatsächlichen Entwicklungen vor Ort.

Der Fall zeigt erneut: Friedrich Merz positioniert sich gerne als außenpolitischer Mahner, liefert aber regelmäßig Fehleinschätzungen und vorschnelle Urteile. Ob bei US-Wahlen, Europas Wirtschaft oder nun in Südamerika – immer wieder zeigt sich eine gefährliche Mischung aus Populismus und Ahnungslosigkeit. Die CDU steht damit zunehmend in der Kritik, außenpolitische Kompetenz durch politische Stimmungsmache zu ersetzen. Und während Milei nun in Argentinien das Ruder übernimmt, bleibt von Merz’ Aussagen vor allem eines übrig: ein Bumerang, der ihn politisch selbst trifft.