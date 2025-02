Blaulicht-Report: Ein Wochenende in der Gangsterstadt Rüsselsheim!

POL-DA: Rüsselsheim: Wohnungseinbrecher erbeuten Schmuck und Uhren

Rüsselsheim (ots)

Am Freitag (31.01.), in der Zeit zwischen 17.30 und kurz vor 19.00 Uhr, haben Kriminelle ihr Unwesen „Am Floßgraben“ getrieben und sich Zugang zu einem dortigen Wohnhaus verschafft. Sie drangen gewaltsam durch die Terrassentür in das Gebäude ein und suchten im Anschluss nach Wertgegenständen. Den ungebetenen Besuchern fielen Uhren und Schmuck in die Hände.

Das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim ist mit den Ermittlungen zu diesem Fall betraut und sucht Zeugen mit Hinweisen. Unter der Rufnummer 06142/6960 sind die Beamten zu erreichen.

POL-DA: Rüsselsheim: 16-Jähriger mit Messer verletzt/Zeugen gesucht

Ein 16 Jahre alter Jugendlicher geriet am Samstagabend (01.02.), kurz nach 18.00 Uhr, am Marktplatz mit einem Unbekannten aneinander. Zuvor soll es aus bislang unbekannten Gründen zu verbalen Streitigkeiten gekommen sein. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurde der Jugendliche von seinem Gegenüber mehrfach ins Gesicht geschlagen und mit einem Messer im Bereich des Rückens verletzt. Er musste in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Der Angreifer flüchtete zu Fuß vom Tatort. Er ist 19 bis 20 Jahre alt, 1,70 Meter groß und schlank. Der Mann war mit schwarzer Bomberjacke mit grünem Emblem auf dem Ärmel und Bluejeans bekleidet. Nach Angaben des 16-Jährigen hatte er ein südländisches Erscheinungsbild.

Das Kommissariat 41 in Rüsselsheim hat die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung übernommen. Zeugen, die das Geschehen beobachtet konnten oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer: 06142/6960).

POL-DA: Rüsselsheim: Driftende Fahrzeuge auf Schulparkplatz/Polizei beschlagnahmt Auto

Rüsselsheim (ots)

Zeugen meldeten der Polizei in der Nacht zum Sonntag (02.02.), gegen 2.00 Uhr, mehrere Autos, die auf dem Parkplatz des Neuen Gymnasiums im Grundweg drifteten. Die Beamten konnten anschließend noch ein Fahrzeug beim Driften beobachten und blockierten den Wagen zunächst mit eingeschaltetem Blaulicht. Der Fahrer legte daraufhin den Rückwärtsgang ein und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit über eine Strecke von rund vier Kilometern, bei der teils circa 90 km/h bei erlaubten 30 Stundenkilometern erreicht wurden. Die Fahrt endete nach dem Überfahren eines hohen Bordsteins in einem Grünstreifen im Bereich der Neckarstraße. Der 20 Jahre alte Beifahrer wurde von der Polizei noch am Fahrzeug festgenommen. Der 17-jährige Fahrer, der über keinen Führerschein verfügt, flüchtete zunächst zu Fuß, wurde aber von den Ordnungshütern rasch ergriffen.

Die Polizei beschlagnahmte den BMW und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein.

