Robbie Williams’ neues Leben nach dem Gewichtsverlust wirkt alles andere als gesund: Statt Freude über den schlankeren Körper macht sich in London Entsetzen breit. Die Begeisterung über die Wirkung der Abnehmspritze Mounjaro weicht böser Ahnungslosigkeit. Mit jedem verlorenen Kilo verlor der Sänger offenbar auch ein Stück Lebensqualität – denn was nützt ein neues Spiegelbild, wenn die Welt dahinter immer unschärfer wird? Die Fans sind schockiert, Mediziner und Kritiker sehen sich in ihren schlimmsten Befürchtungen bestätigt.

Im Interview spricht Williams offen über die tückischen Nebenwirkungen seiner Kur: Während Konzerte einst der Höhepunkt seiner Karriere waren, nimmt er jetzt nur noch verschwommene Schatten am Bühnenrand wahr. Der Besuch im Stadion wurde zur irritierenden Erfahrung, als die Spieler auf dem Rasen allenfalls zu Flecken gerieten, irgendwo im Nebel eines langsam verblassenden Augenlichts. Die Offenbarung trifft seine Umgebung wie ein Faustschlag – was ist der Preis für einen vermeintlichen Abnehmwunderstoff, wenn das Fundament von Lebensfreude und Alltagssicherheit zerbricht?

Auch wenn er die Begleiterscheinungen scheinbar mit Galgenhumor nimmt, bleibt hinter jeder seiner Aussagen ein bitterer Nachgeschmack. Williams’ Beispiel wird in den sozialen Medien zerrissen: Ärzte mahnen, Kritiker warnen vor naiver Verherrlichung und fordern strengere Kontrollen für die Produkte, die in Rekordzeit auf den Markt kamen. Die Frage steht im Raum, ob der Traum vom perfekten Körper die dunkle Seite der schönen neuen Abnehmwelt ignoriert. Was bleibt, ist die Angst, dass aus Begeisterung förmlich Blindheit werden kann – und das im wahrsten Sinne.