BLUT-ALARM IM GERICHT! STAATSANWALT SCHIESST RICHTERIN NIEDER

Schock im Justizpalast von Istanbul! Mitten im Herzen der türkischen Rechtsprechung fallen plötzlich Schüsse. In einem Büro eskaliert ein Streit, Sekunden später liegt eine Richterin verletzt am Boden. Ausgerechnet dort, wo Recht und Ordnung herrschen sollen, spielt sich ein Drama ab, das viele fassungslos zurücklässt. Kollegen sprechen von blankem Entsetzen, Sirenen heulen, der Gerichtsbetrieb steht still.

Die Richterin wird schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Die Kugel trifft sie an einer besonders sensiblen Stelle, eine Operation ist nötig. Lebensgefahr bestehe zwar nicht, doch der Schock sitzt tief. Mitarbeiter berichten von Panik, Tränen und Chaos in den Fluren. Niemand hatte mit einer solchen Gewalttat hinter verschlossenen Bürotüren gerechnet.

Der mutmaßliche Täter ist kein Unbekannter, sondern selbst Teil des Systems. Ein Staatsanwalt, der zuvor mit der Richterin zusammengearbeitet haben soll, wird festgenommen. Die Ermittler prüfen nun einen Tatvorwurf von größter Schwere. Über Motiv und genaue Abläufe schweigt die Justiz bislang. Doch schon jetzt wirft der Fall dunkle Schatten auf das Vertrauen in die Sicherheit der Gerichte. Ein Ort der Gerechtigkeit wird zum Tatort – und viele fragen sich: Wie sicher ist der Rechtsstaat noch?