Juden-Hass-Skandal? Syrer tritt Mann wegen Israel-Anstecker ins Krankenhaus! BLUT-ATTACKE AN DER AMPEL!

Syrer tritt Mann wegen Israel-Anstecker ins Krankenhaus

HASS-AUSBRUCH IM BESCHAULICHEN BAYERN! Ausgerechnet ein winziges Symbol der Solidarität soll in Höchberg bei Würzburg eine furchtbare Kettenreaktion der Gewalt ausgelöst haben. Ein Mann wartete arglos an einer Fußgängerampel, als der Täter den kleinen Anstecker mit der israelischen Flagge an dessen Kleidung bemerkte. Was als gewöhnlicher Tag begann, wandelte sich im nächsten Augenblick in einen absoluten Albtraum. Ohne jegliche Vorwarnung holte der Angreifer aus und schlug dem Opfer mitten ins Gesicht. Der Getroffene versuchte verzweifelt zu flüchten, um sein Leben zu retten, doch der wütende Verfolger holte ihn rasch ein und riss ihn brutal auf den harten Bürgersteig.

HEMMUNGSLOSE TRITTE GEGEN DEN KOPF! Am Boden liegend war das Opfer dem Angreifer hilflos ausgeliefert. Der Mann aus Syrien dachte gar nicht daran aufzuhören, sondern trat immer wieder mit voller Wucht auf den Schädel und den Oberkörper des Wehrlosen ein. Es waren Szenen purer Brutalität mitten im öffentlichen Raum, die erst endeten, als herbeieilende Polizeibeamte dazwischengingen und den Wut-Täter endlich stoppten. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Mann umgehend in eine Klinik, wo die Ärzte unter anderem eine schmerzhafte Verletzung der Wirbelsäule feststellten.

DIE JUSTIZ GREIFT HART DURCH! Der Schock in der Region sitzt tief nach diesem unfassbaren Vorfall. Die Ermittlungsbehörden haben den Fall sofort an sich gezogen und stufen das rücksichtslose Vorgehen wegen der enormen Gewalt als versuchtes Tötungsdelikt ein. Der Beschuldigte sitzt nun hinter Gittern und muss sich für diese mutmaßlich antisemitisch motivierte Tat verantworten. Die Ermittler prüfen nun akribisch alle Hintergründe dieses blutigen Angriffs, der bundesweit für Entsetzen sorgt.

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