BLUT-CHAOS VOR GERICHT – FAMILIEN-KRIEG MACHT AUS DEM RECHTSSTAAT EIN SCHLACHTFELD

Unna Nordrhein-Westfalen – Eigentlich sollte es um Gerechtigkeit gehen, doch am Morgen kippte die Lage vor dem Amtsgericht Unna in blanke Gewalt. Während einer Verhandlung vor dem Jugendschöffengericht saßen sich Angeklagter und Opfer gegenüber, auf den Zuschauerbänken die Angehörigen beider Seiten. Die Stimmung kochte hoch, Blicke wurden zu Drohungen, Worte zu Funken. Medin S. musste sich wegen schwerer Vorwürfe verantworten, der Saal war voll, die Spannung greifbar. Dann reichte ein Auslöser – und die Situation entglitt völlig. Justiz, Öffentlichkeit, Ordnung: Alles geriet ins Wanken.

Was im Saal begann, setzte sich draußen fort – brutaler und hemmungsloser. Zunächst versuchten Justizwachmeister die Streitenden zu trennen, führten mehrere Beteiligte hinaus. Doch vor dem Gebäude explodierte die Gewalt. Angehörige gingen aufeinander los, Holzlatten flogen, Fäuste krachten, Schreie hallten über den Vorplatz. Zeugen wählten den Notruf, Streifenwagen rasten heran. Als die Polizei eintraf, herrschte Chaos. Schlagwerkzeuge wurden sichergestellt, Verletzte lagen am Boden, Rettungswagen kämpften um jede Sekunde. Mehrere Beteiligte mussten in Kliniken gebracht werden, ein Mann schwebte in akuter Lebensgefahr und wurde per Hubschrauber ausgeflogen. Ein Gericht als Tatort – ein Albtraum für alle Beteiligten.

Die Spuren der Eskalation waren unübersehbar, das Entsetzen groß. Der Gerichtsdirektor verurteilte die Auseinandersetzungen scharf und stellte klar, dass so etwas nicht hinnehmbar sei. Der Prozess wurde unterbrochen, der nächste Verhandlungstag steht unter Vorbehalt. Klar ist nur eines: Beim Fortgang sollen massive Sicherheitsmaßnahmen gelten, um weitere Ausbrüche zu verhindern. Doch der Schaden ist angerichtet. Was als Verhandlung begann, endete als blutige Abrechnung – und wirft eine bedrückende Frage auf: Wie sicher sind unsere Gerichte noch, wenn Emotionen jede Grenze sprengen?

