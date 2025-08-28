Blutbad in Gelsenkirchen! Messerstecherei in der Fußgängerzone – Zwei Schwerverletzte nach Angriff durch Südländer

Gelsenkirchen – Schock im Herzen des Ruhrpotts! Am späten Donnerstagnachmittag kam es in der belebten Fußgängerzone von Gelsenkirchen zu einer brutalen Messerattacke. Zwei Männer wurden schwer verletzt, einer von ihnen schwebt laut Polizei in Lebensgefahr. Augenzeugen berichten von chaotischen Szenen, panischen Passanten – und einem gezielten Angriff durch zwei junge Männer „südländischer Erscheinung“.

Der Tatort: die Bahnhofstraße – eine der zentralen Einkaufsmeilen der Stadt. Gegen 17:45 Uhr eskalierte dort offenbar ein Streit, der laut Polizei in einem „gezielten, äußerst brutalen Angriff“ mündete. „Einer der Täter stach mehrfach auf das Opfer ein, direkt vor Dutzenden Zeugen“, schildert ein sichtlich mitgenommener Anwohner. Die Messerattacke dauerte nur Sekunden – hinterließ jedoch eine blutige Spur.

Ein Opfer wurde mehrfach von der Klinge getroffen, erlitt Verletzungen am Oberkörper und an den Beinen. Ein zweiter Mann, der mutmaßlich dazwischengehen wollte, wurde ebenfalls niedergestochen. Beide wurden noch vor Ort notversorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht – einer mit einem Rettungshubschrauber.

Die Polizei sperrte die komplette Einkaufsstraße großräumig ab, Spürhunde und ein Helikopter waren im Einsatz. Zwei Tatverdächtige wurden kurz darauf in einem nahegelegenen Wohnviertel gestellt. Laut Polizei handelt es sich um „junge Männer mit südländischem Erscheinungsbild“. Über ihre Identität, Herkunft oder ein mögliches Motiv machte die Polizei bisher keine Angaben.

Im Netz entlädt sich bereits Wut und Fassungslosigkeit: Unter dem Hashtag #Gelsenkirchen verbreiten sich Videos vom Tatort – und Forderungen nach mehr Sicherheit und härteren Konsequenzen. Auch in der Stadt wächst der Unmut: „Es reicht! Jeden Tag Messer, Gewalt, Angst. Wir fühlen uns ausgeliefert!“, sagt eine Ladenbesitzerin.

Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen. Ein politischer Hintergrund wird derzeit ausgeschlossen – doch ein Sprecher betonte: „Wir ermitteln in alle Richtungen.“ Die Tat dürfte jedoch erneut die Debatte über Messergewalt und innere Sicherheit in deutschen Innenstädten anheizen.

Die Stadt Gelsenkirchen zeigt sich geschockt – das Sicherheitsgefühl in der Innenstadt ist schwer erschüttert.