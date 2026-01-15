BLUTDRAMA AUF OFFENER STRASSE – JUGEND GEHT IM MESSERWAHN UNTER

Castrop-Rauxel steht unter Schock. Ein siebzehnjähriger Junge bricht abends auf dem Gehweg zusammen, Blut überall, keine Chance mehr. Ein Passant entdeckt das Grauen und ruft Hilfe, doch als Polizei und Rettung eintreffen, ist der Kampf gegen die Zeit bereits verloren. Die Beamten versuchen verzweifelt, das Leben des Jugendlichen zu retten, knien im Blut, geben alles. Vergeblich. Der Junge verblutet noch am Tatort, mitten im Wohngebiet, während Nachbarn fassungslos zusehen. Selbst die Einsatzkräfte sind so erschüttert, dass psychologische Betreuung nötig wird.

Die Tat wirft ein düsteres Licht auf eine Jugend, die immer öfter in Gewalt versinkt. Noch am selben Abend richtet sich der Verdacht auf das engste Umfeld des Opfers. Ausgerechnet die Freundin des getöteten Jungen rückt ins Zentrum der Ermittlungen. Auch sie ist siebzehn Jahre alt. Die Polizei nimmt die Jugendliche an ihrer Wohnanschrift fest. Castrop-Rauxel fragt sich entsetzt, wie es so weit kommen konnte, dass Teenager sich gegenseitig das Leben nehmen.

Die festgenommene Jugendliche spricht von einer Notwehrlage. Doch was wirklich geschah, ist unklar. Die Ermittler arbeiten fieberhaft daran, die letzten Minuten vor dem tödlichen Blutverlust zu rekonstruieren. Messer, Angst, Eskalation – am Ende bleibt ein toter Junge und eine zerstörte Zukunft auf beiden Seiten. Eine Stadt trauert, Eltern zittern, und die Frage bleibt: Wie sicher sind unsere Straßen noch, wenn selbst Kinder zu Tätern und Opfern werden?