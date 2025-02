Blutige Auseinandersetzung mit Messer am Mainzer Hauptbahnhof

Bereits am Samstagmorgen, 08.02.25 kommt es gegen 06:00 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung mit Messer am Mainzer Hauptbahnhof.

Ein 31-jähriger Italiener wird hierbei mit einem Messer am Oberschenkel leicht verletzt. Auf der Wache der Bundespolizei wird er medizinisch versorgt, bevor er im späteren Verlauf in ein Mainzer Krankenhaus verbracht wird. Ein Zeuge beobachtet die Tat und gibt den eingesetzten Beamten Hinweise auf die beiden Täter. Einer der beiden Tatverdächtigen wird kurze Zeit später von den eingesetzten Kräften vor einer Gaststätte auf dem Bahnhofsvorplatz wiedererkannt. Unter Vorhalt der dienstlichen Schusswaffe wird der 18-jährige Tatverdächtige gestellt. Ob dieser mit dem Messer zugestochen hat, ist derzeit unklar. Der zweite Tatverdächtige ist nach wie vor flüchtig und der Polizei unbekannt.

Die Polizeiinspektion Mainz 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz