BLUTIGE KIOSK-ATTACKE – POLIZEI JAGT MASKIERTEN SCHÜTZEN!

Angst und Entsetzen in Dortmund! Mitten in der Nacht hallen plötzlich Schüsse durch einen kleinen Kiosk, Panik bricht aus. Ein dunkel gekleideter Mann stürmt herein, das Gesicht hinter einer Maske verborgen, die Augen voller Hektik und Aggression. Ohne Vorwarnung soll er auf einen Besucher gefeuert haben. Sekunden später flüchtet der Täter auf einem E-Roller in die Dunkelheit, während sein Opfer schwer getroffen zurückbleibt.

Der verletzte Mann schafft es noch, sich aus dem Laden ins Freie zu schleppen. Vor dem Kiosk bricht er schließlich zusammen, blutend und völlig erschöpft. Passanten alarmieren die Polizei, die wenig später eintrifft und einen grausigen Fund macht. Auf dem Gehweg liegt ein blutverschmierter Lappen, stummer Zeuge einer brutalen Gewalttat. Sanitäter bringen den Verletzten sofort in ein Krankenhaus, wo Ärzte um seine Gesundheit kämpfen.

Jetzt läuft eine groß angelegte Fahndung nach dem mysteriösen Schützen. Die Ermittler haben ein Foto veröffentlicht, das den Verdächtigen zeigen soll. Vermummt, ganz in Schwarz und mit panischem Blick starrt er in die Kamera. Die Polizei ist überzeugt, dem Täter dicht auf den Fersen zu sein und bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung. Ganz Dortmund fragt sich: Wer ist dieser gefährliche Masken-Mann – und warum schoss er kaltblütig in einem harmlosen Kiosk?