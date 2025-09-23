BLUTIGER ALLTAG IN DEUTSCHLAND! MESSER, MORD, MASSENPRÜGELEIEN – DAS IST DIE BILANZ DER OFFENEN GRENZEN!

Deutschland versinkt im Gewalt-Chaos – und große Teile der Medien schweigen! Während Messerangriffe, Vergewaltigungen und Tötungsdelikte immer häufiger unseren Alltag bestimmen, laufen viele dieser Meldungen in den Nachrichtensendungen nur noch unter „ferner liefen“. Was früher Schockmeldungen waren, ist heute Routine geworden. Die erschütternde Bilanz der letzten Tage zeigt: Unsere Städte werden zum Schauplatz täglicher Gewalt – und die Ursachen sind ebenso offensichtlich wie verdrängt. In Kusel attackiert ein Asylbewerber nachts zwei Mitbewohner mit einem Messer – Totschlagvorwurf! In Essen eskaliert ein Streit zwischen zwei Frauen – eine sticht der anderen ein Messer in den Bauch. In Ludwigshafen fällt mitten in der Nacht ein Mann Schüssen zum Opfer – tot auf der Straße, Täter auf der Flucht. In Bretten sticht ein Ehemann auf seine Frau ein, in Darmstadt stirbt eine Frau an Stichverletzungen, in Schwäbisch-Gmünd prügeln sich Großfamilien krankenhausreif. München, Hamburg, Chemnitz – auch hier blutige Messerattacken, massive Auseinandersetzungen, versuchte Tötungen. Und es geht weiter: In Klingenberg versucht ein Mann, eine Frauenrechtsaktivistin zu erdrosseln. In Berlin wird ein junger Afghane nach einem Streit mit Syrern erstochen. In Hemer schlagen sich zwei Männer wegen eines Verkehrsdramas, in Essen geraten 20 Männer mit Messern wegen eines Parkplatzes aneinander – alle ausländischer Herkunft. Und in Niedernhall stirbt ein 12-jähriger Junge, nachdem Jugendliche mit dem Auto absichtlich in ihn hineinrasen – der Ort steht unter Schock. Diese Liste ist kein Einzelfall – sie ist ein Protokoll des täglichen Wahnsinns! Eine bittere Realität, die kaum mehr geleugnet werden kann: Die massive Zunahme schwerster Gewaltdelikte korreliert mit der unkontrollierten Masseneinwanderung der letzten zehn Jahre. Gewalt, die nicht nur einzelne betrifft – sondern das gesamte Sicherheitsgefühl in Deutschland zerstört. Und während Bürger auf den Straßen Angst haben, sprechen Politiker von „Einzelfällen“, beschwichtigen oder schweigen ganz. Die Folgen: Polizisten am Limit, Kliniken am Anschlag, Justiz überfordert. Wer die Augen davor verschließt, macht sich mitschuldig – an einem Land, das seine Ordnung verliert. Dieses Land braucht keine verharmlosenden Talkshows, sondern schonungslose Wahrheit. Denn die Realität kennt keine Pause. Die Gewalt ist da. Jeden Tag. In jeder Stadt. Und sie wird weiter eskalieren, solange Politik und Medien nicht hinschauen wollen.