Blutiger Messer-Wahnsinn in Hanau! Mann sticht Kontrahenten mitten ins Gesicht

Hanau – Messer-Terror in der Innenstadt! Am späten Donnerstagabend kam es in der hessischen Stadt Hanau zu einem brutalen Gewaltausbruch: Ein Mann stach seinem Kontrahenten mitten ins Gesicht – vor Passanten, blutüberströmt bricht das Opfer zusammen!

Laut Polizeiangaben spielte sich die grausame Tat gegen 21:15 Uhr in der Nähe des Freiheitsplatzes ab – mitten in der belebten Innenstadt. Zeugen berichten von einem hitzigen Streit zwischen mehreren Männern, der plötzlich eskalierte. Dann das Entsetzen: Einer der Männer zückt ein Messer – und rammt es seinem Gegenüber gezielt ins Gesicht.

„Es war furchtbar, überall war Blut, die Leute schrien nur noch“, schildert eine Augenzeugin den Schockmoment. Das Opfer, ein etwa 30-jähriger Mann, sackte schwer verletzt zu Boden, Sanitäter kämpften vor Ort um sein Leben. Er wurde mit Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus gebracht, schwebt jedoch nicht in Lebensgefahr.

Der mutmaßliche Täter flüchtete zunächst zu Fuß, konnte jedoch nach kurzer Fahndung durch eine Polizeistreife festgenommen werden. Laut ersten Erkenntnissen handelt es sich um einen polizeibekannten Mann nicht-deutscher Herkunft, wie es aus Ermittlerkreisen heißt. Weitere Hintergründe zur Tat – ob es sich um eine Beziehungstat, eine Revierauseinandersetzung oder einen Zufallskonflikt handelte – sind noch unklar.

Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen wegen versuchten Totschlags eingeleitet. Das Tatmesser wurde am Tatort sichergestellt, Kriminalbeamte sperrten die Szene großräumig ab und sicherten Blutspuren sowie Videoaufnahmen umliegender Geschäfte.

In Hanau schrillen nach der brutalen Attacke erneut die Alarmglocken. „Es vergeht kaum ein Wochenende ohne Messerstecherei – was ist aus unserer Stadt geworden?“, fragt eine Anwohnerin fassungslos.

Die Polizei kündigte verstärkte Präsenz im Stadtzentrum an. Doch der Schock sitzt tief: Ein einziger Streit – und schon fließt Blut. Mitten in Deutschland.