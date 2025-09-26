BLUTIGER NACHBARSCHAFTSSTREIT IN WALLDORF! RENTNER (79) SCHIESST AUF NACHBARN UND RICHTET WAFFE DANN GEGEN SICH SELBST – BEIDE MÄNNER SCHWEBEN IN LEBENSGEFAHR!

Horror-Morgen im hessischen Walldorf! Am Freitag eskaliert ein offenbar jahrelanger Nachbarschaftsstreit auf unfassbare Weise – Schüsse zerreißen gegen 9:30 Uhr die morgendliche Stille in der Coutandin­straße, Zeugen wählen in Panik den Notruf, sprechen von einem blutigen Drama zwischen zwei Anwohnern. Nur wenige Minuten später treffen schwerbewaffnete Einsatzkräfte der Polizei ein – und machen eine schockierende Entdeckung: Zwei Männer liegen schwer verletzt auf dem Boden, um sie herum Blut, Chaos, Entsetzen. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei den Opfern um einen 79-jährigen Rentner und seinen 58-jährigen Nachbarn – beide mit lebensgefährlichen Schussverletzungen! Sofort werden Notärzte und Rettungskräfte hinzugezogen, die Männer kommen in umliegende Kliniken, kämpfen dort um ihr Leben. Der Tatort wird weiträumig abgesperrt, ein Großaufgebot an Polizei sichert Spuren, Kriminaltechniker betreten das Wohnhaus in Schutzkleidung – schnell wird klar: Hier handelt es sich um einen gezielten Angriff aus nächster Nähe! Die Ermittlungen der Rüsselsheimer Kriminalpolizei deuten darauf hin, dass der ältere Mann zuerst mit einer scharfen Schusswaffe auf seinen jüngeren Nachbarn feuerte – offenbar nach einem heftigen Streit – und sich anschließend selbst in suizidaler Absicht die Waffe ansetzte. Ob es in der Vergangenheit bereits Auseinandersetzungen zwischen den beiden gegeben hat, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, das Motiv liegt noch völlig im Dunkeln. Fakt ist: Die Polizei fand am Tatort eine scharfe Waffe, die eindeutig dem 79-Jährigen zugeordnet wird. Hinweise auf weitere Beteiligte gibt es nicht – eine Gefahr für die Nachbarschaft bestand laut Behörden zu keiner Zeit. Trotzdem herrscht im Stadtteil Walldorf Fassungslosigkeit – viele Anwohner kannten beide Männer, sprechen von einem „spießigen, aber ruhigen“ Wohnviertel, in dem man so eine Tat niemals erwartet hätte. „Ich dachte erst, es wären Böller“, sagt eine schockierte Nachbarin, „doch dann habe ich den Rettungshubschrauber gesehen und wusste: Das ist ernst!“ Während die Staatsanwaltschaft Darmstadt nun alle weiteren Informationen koordiniert, laufen die Ermittlungen auf Hochtouren – es geht um versuchten Mord und versuchten Suizid, ein dramatischer Fall, der das Vertrauen in das nachbarschaftliche Miteinander schwer erschüttert. Beide Männer kämpfen im Krankenhaus ums Überleben, der Stadtteil Walldorf kämpft mit dem Schock.