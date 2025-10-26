BLUTIGER WAHNSINN IM NAMEN DER LUST!Pornostar schlachtet Liebespaar – Köpfe im Koffer!

In einem bizarren und blutigen Kriminalfall, der Großbritannien in Schockstarre versetzt hat, wurde ein ehemaliger Pornostar wegen des grausamen Mordes an einem Männerpaar zu einer Haftstrafe von 42 Jahren verurteilt. Die grausige Tat, die sich wie aus einem Horrorfilm liest, ereignete sich in einer unscheinbaren Londoner Wohnung. Der Täter, ein aus einschlägigen Filmen bekannter Darsteller, lockte seine Opfer offenbar unter falschen Versprechungen in die Falle. Was dann geschah, übersteigt jede Vorstellungskraft: Er ermordete beide Männer, köpfte sie und verstaute ihre Leichen in einem Koffer – kalt, berechnend und völlig ohne Reue.

Die Ermittler fanden die Überreste der Opfer nach einem Hinweis aus dem Umfeld des Täters. Der Fundort – ein anonymes Hotelzimmer – glich einem Tatort aus einem Horrorfilm. Die Köpfe der beiden Männer wurden separat in Plastiktüten aufbewahrt, während ihre Körperteile in einem blutverschmierten Koffer verstaut waren. Der Täter hatte die grausame Tat sogar teilweise mit seinem Handy dokumentiert. Die Polizei geht von einer geplanten und ritualisierten Tat aus – mit sadistischen Zügen und möglicherweise sexuellen Motiven. Die Öffentlichkeit reagiert mit Entsetzen, Medien sprechen von einem „Pornostar des Grauens“.

Das Gericht in London verurteilte den Angeklagten nun zu 42 Jahren Haft – ohne Aussicht auf vorzeitige Entlassung. Die Richterin sprach von einem der „verstörendsten Mordfälle der jüngeren britischen Justizgeschichte“. Angehörige der Opfer zeigten sich erschüttert und sprachen von einem „lebenslangen Trauma“. Der Fall wirft auch Fragen nach der psychischen Gesundheit des Täters und seiner Vergangenheit in der Pornoindustrie auf. Großbritannien steht unter Schock – ein Land, das schon viele Kriminalfälle erlebt hat, aber selten eine derart grausame und perverse Bluttat.