Blutjustiz in der Reihenhaussiedlung

In einem eigentlich ruhigen Stadtteil von Augsburg bricht in einer einzigen Nacht jede Illusion von Sicherheit brutal zusammen, als eine junge Mutter in ihrer eigenen Doppelhaushälfte regelrecht hingerichtet wird. Die Tat trifft nicht nur eine Frau, sondern eine ganze Familie ins Mark, denn mit ihrem Tod werden drei kleine Kinder schlagartig zu Halbwaisen, denen der wichtigste Mensch ihres jungen Lebens genommen wurde. Das Verbrechen zeigt die gnadenlose Kälte eines Täters, der sich offenbar unbemerkt Zugang zum Haus verschafft, den Schutz der vertrauten vier Wände aushebelt und aus einem Zuhause einen Hinrichtungsort macht, an dem später nur noch Spurensicherung, Absperrbänder und dumpfes Schweigen dominieren.

Der angeklagte Hausmeister steht nun im Zentrum dieses Albtraums, ein Mann aus dem unmittelbaren Umfeld der Familie, der nach Überzeugung der Ermittler nicht nur flüchtig mit seinem Opfer bekannt war, sondern die Situation und die Räumlichkeiten genau kannte. Gerade diese Nähe macht den Fall so unheimlich: Kein maskierter Fremder aus dem Dunkel, sondern jemand, der Teil des Alltags gewesen sein könnte, soll die dreifache Mutter in der Nacht aufgesucht, sie im Erdgeschoss überrascht und ihr aus nächster Nähe in den Kopf geschossen haben. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft liest sich wie eine Anklage gegen jede Form von Vertrauen, denn wenn der vermeintliche Helfer aus dem Hausumfeld zum mutmaßlichen Killer wird, kippt das Bild der „beschaulichen Nachbarschaft“ in reinen Horror.

Am grausamsten wirkt das Schicksal der Kinder, die in dieser Nacht nicht nur ihre Mutter verloren, sondern mit eigenen Augen einen Teil des Grauens erahnen mussten, als eines der Kinder die leblose Frau fand und Hilfe holte. Zurück bleiben zerstörte Kinderseelen, ein Haus, das nie wieder ein Ort der Geborgenheit sein wird, und Angehörige, die sich ein Leben lang fragen werden, ob Warnsignale übersehen wurden, ob man diesen Mord hätte verhindern können. Während die Justiz versucht, die Tat juristisch zu fassen, Motive zu klären und ein Urteil zu sprechen, bleibt für die Familie nichts als ein endloser Riss durch ihr Leben – und für die Nachbarschaft die bittere Erkenntnis, dass hinter jeder gepflegten Hecke ein Mensch leben kann, der bereit ist, in einer einzigen Nacht alles zu zerstören, was anderen heilig ist.