BLUTNACHT IM KIOSK – SCHÜSSE ZWISCHEN CHIPS UND SCHOKORIEGELN!

Dortmund erlebt eine neue Nacht der Gewalt! In einem unscheinbaren Spätkauf wird ein Mann plötzlich zur Zielscheibe. Mitten zwischen Getränkedosen, Süßigkeiten und Zeitungsstapeln fällt ein Schuss – Panik bricht aus. Kunden und Anwohner hören den lauten Knall, doch niemand ahnt zunächst, welches Drama sich gerade abspielt. Sekunden später liegt ein schwer verletzter Mann am Boden, Blut tropft auf den Fliesenboden des kleinen Ladens.

Der Tatort: der Aslan Kiosk an der Ecke Missunder Straße und Eckebornstraße. Ein Ort, an dem sonst Nachtschwärmer ihre letzten Einkäufe erledigen, wird zum Schauplatz einer brutalen Attacke. Der Getroffene versucht noch verzweifelt, sich aus dem Laden zu schleppen. Vor der Tür bricht er schließlich zusammen. Als die Polizei eintrifft, finden die Beamten einen blutverschmierten Lappen auf dem Gehweg – stummer Zeuge einer schockierenden Gewalttat.

Was genau in dieser Nacht geschah, ist noch völlig unklar. War es ein Streit, eine Abrechnung oder ein gezielter Angriff? Die Ermittler sichern Spuren, befragen Zeugen und durchkämmen den Kiosk nach Hinweisen. Fest steht nur: Die friedliche Atmosphäre des kleinen Geschäfts ist zerstört. Angst und Entsetzen liegen über dem Viertel. Und die Frage bleibt: Wer drückte in dieser Nacht eiskalt ab – und warum?