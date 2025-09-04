BND-SKANDAL WEITET SICH AUS!Ex-BND-Chef Hanning zeigt dubiosen Ex-Agenten Mauss an – Rolle im Block-Verfahren fliegt auf!

Berlin – Der tiefe Staat schlägt zurück?

Ein neuer Skandal erschüttert den deutschen Auslandsgeheimdienst BND. Der frühere Präsident des Bundesnachrichtendienstes, August Hanning, hat nun Strafanzeige gegen den umstrittenen Ex-Agenten Werner Mauss gestellt. Der Vorwurf: Falsche Aussagen und dubiose Manöver im Zusammenhang mit dem brisanten „Block-Verfahren“ – einer der geheimnisvollsten Fälle der deutschen Sicherheitsbehörden der letzten Jahrzehnte.

Nach BILD-Informationen richtet sich die Anzeige gegen Mauss’ Darstellung seiner Rolle im Fall „Block“ – einem verschachtelten Komplex aus Terrorabwehr, verdeckten Operationen, kolumbianischem Drogenkrieg und staatlicher Desinformation.

Der Agent mit den 100 Identitäten

Werner Mauss, lange Zeit als „deutscher James Bond“ gefeiert, ist für seine geheimdienstliche Schattenkarriere berüchtigt. Jahrzehntelang operierte er angeblich im Auftrag deutscher Sicherheitsbehörden – mit unzähligen Aliasnamen, versteckten Konten und internationalen Missionen von Kolumbien bis in den Nahen Osten.

Doch nun gerät der 84-Jährige selbst ins Visier der Justiz – und das auf Drängen seines einstigen Vorgesetzten! Laut Strafanzeige von Ex-BND-Chef Hanning soll Mauss falsche Behauptungen über dessen Rolle und Wissen im Block-Verfahren öffentlich verbreitet haben – offenbar, um seine eigene Position im Nachhinein zu rechtfertigen.

Hanning: „Ich habe nichts gedeckt!“

August Hanning, BND-Präsident von 1998 bis 2005, will sich nach eigenen Worten nicht länger als „Mitwisser“ oder gar „Vertuscher“ hinstellen lassen. Er habe – so Hanning – in seiner aktiven Zeit nichts von illegalen oder nicht abgesprochenen Aktionen des Agenten Mauss gewusst. Das Gegenteil behaupte jedoch Mauss in verschiedenen Schriftsätzen, Interviews und Dokumenten.

„Ich lasse mir nicht unterstellen, Teil eines Lügenkonstrukts zu sein“, wird Hanning zitiert. Deshalb der drastische Schritt: Anzeige wegen übler Nachrede und Verleumdung.

Was ist das Block-Verfahren?

Im Zentrum steht das sogenannte „Block-Verfahren“ – ein rechtlicher Komplex, der auf Ermittlungen gegen internationale Drogennetzwerke zurückgeht. Dabei tauchte auch der Name Mauss immer wieder auf, vor allem wegen seiner dubiosen Kontakte nach Südamerika und seiner angeblich geheimdienstlich abgesegneten Undercover-Rollen.

Mauss selbst behauptet bis heute, im Auftrag deutscher Behörden gehandelt zu haben – und bezeichnet sich als Bauernopfer in einem politisch gewollten Zersetzungsprozess.

Doch Ermittler, Anwälte und Journalisten zweifeln seit Jahren an dieser Version – zumal viele seiner Aktivitäten von keinem Ministerium offiziell bestätigt wurden. War Mauss ein Einzeltäter mit Geheimdienstlegende – oder ein abgesetzter Agent, der zu viel wusste?

Insider vermuten Abrechnung im Hintergrund

Kenner der Geheimdienstszene sehen in der Anzeige einen „Rufmord-Präventivschlag“, wie ein ehemaliger Mitarbeiter des Kanzleramts gegenüber der Presse äußerte. „Wenn Hanning Anzeige erstattet, ist das ein Signal: Man will verhindern, dass Mauss als Einzeltäter aus der Geschichte geht und andere mit in den Abgrund zieht.“

Mauss schweigt – aber nicht für lange?

Der Ex-Agent selbst ließ über seinen Anwalt lediglich ausrichten: „Herr Mauss wird sich zu gegebener Zeit ausführlich äußern.“ Beobachter erwarten nun eine schmutzige Schlammschlacht mit gegenseitigen Enthüllungen – möglicherweise auch über das Innenleben des BND in den frühen 2000er Jahren.

Was kommt jetzt?

Die Anzeige liegt nun bei der Berliner Staatsanwaltschaft. Ob sie ein Verfahren einleitet, ist noch unklar. Doch klar ist: Der Fall Mauss ist längst mehr als ein persönlicher Rachefeldzug – es geht um Glaubwürdigkeit, Kontrolle und dunkle Geheimnisse aus der Schaltzentrale deutscher Sicherheitspolitik.

Ein neues Kapitel im deutschen Agenten-Thriller beginnt.