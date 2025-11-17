Bochum: POLIZEISCHÜSSE AUF EIN KIND!

Ein Einsatz, der sprachlos macht: In Bochum endet ein Hilferuf mit einem Schuss – abgefeuert von der Polizei, getroffen hat es ein zwölfjähriges Mädchen. Die Einsatzkräfte, alarmiert wegen einer vermissten Minderjährigen, treffen auf ein Kind mit zwei Messern in der Hand. Sekunden später fallen Schüsse. Zurück bleibt ein schwer verletztes, gehörloses Mädchen – und eine Stadt im Schockzustand. Was als vermissten Fall begann, eskaliert zu einer Tragödie, die Fragen aufwirft, die sich kaum jemand zu stellen wagt: Wie konnte es so weit kommen? Warum endete ein Polizeieinsatz gegen ein Kind mit Waffengewalt?

Das Mädchen war laut Behörden kein unbeschriebenes Blatt. Immer wieder verschwand sie aus ihrer Wohngruppe, galt als medikamentenpflichtig und psychisch labil. Ihre Mutter war längst entmündigt, das Kind dem staatlichen Schutz übergeben. Doch dieser Schutz versagte in jeder erdenklichen Hinsicht. Statt Hilfe bekam sie Isolation. Statt Fürsorge: Eskalation. Die Szenen am Sonntag werfen ein erschütterndes Licht auf die Unfähigkeit von Jugendhilfe, Polizei und Justiz, ein gefährdetes Kind rechtzeitig zu erreichen. Dass ausgerechnet ein taubes, krankes Mädchen mit einem Messer zur Gefahr erklärt wurde – und mit Kugeln gestoppt werden musste –, ist ein Armutszeugnis für alle Beteiligten.

Während das Kind in einer Klinik um sein Leben ringt, tobt die Debatte um Polizeigewalt, Kindeswohl und Systemversagen. Die Polizei verteidigt ihr Vorgehen mit dem Hinweis auf die „unmittelbare Gefahr“, Kritiker sprechen von einem Totalversagen im Umgang mit einem schwer kranken Kind. Der Schuss war nicht nur ein Schuss ins Fleisch – er war ein Schuss in die Seele unserer Gesellschaft. Wenn selbst ein zwölfjähriges Mädchen als Bedrohung gilt, wenn Kommunikation nicht möglich ist, wenn Hilfe im Kugelhagel endet – dann steht weit mehr zur Debatte als ein Einzelfall. Dann geht es um das Fundament unseres Miteinanders. Und dieses Fundament ist an jenem Tag in Bochum tief erschüttert worden.