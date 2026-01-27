BOMBEN-ENTTHÜLLUNG! CEO packt aus: GEHEIME FINANZJÄGER stecken hinter den Anti-ICE-Mobs!

Pressecop24 bitte auf Telegram folgen!

Minnesota brennt! Und jetzt packt ein Insider aus der Protest-Szene aus: Adam Swart, Chef der Vermittlungsfirma Crowds on Demand, enthüllt brisante Details über die gewalttätigen Angriffe auf Einwanderungsbehörden. „Die aggressivsten Chaoten sind KEINE echten Demonstranten“, sagt Swart im Gespräch mit Fox News Digital. „Sie werden von schattenhaften Interessen finanziert, die vom Chaos profitieren!“ Der CEO wirft ein düsteres Licht auf die Krawalle in den Twin Cities, die seit Tagen andauern. Seine eigene Firma lehnt eine Beteiligung konsequent ab – „mit einer Zehn-Meter-Stange würden wir diese Proteste nicht anfassen“, betont Swart. Er bezeichnet die Auseinandersetzungen als „illegales Chaos“ und bestätigt die Befürchtungen der Strafverfolgungsbehörden: Die Eskalation ist real und brandgefährlich. Die sogenannten Proteste seien alles andere als organisch gewachsen, sondern gezielt von externen Kräften gesteuert, die auf Konfrontation setzen.

Die Lage vor Ort spitzt sich dramatisch zu! Tagelang blockieren Aktivisten bereits Bundesfahrzeuge, bedrohen Beamte persönlich und starten billige Doxxing-Kampagnen gegen ICE-Agenten und deren Familien. Swart warnt: Das ist nicht nur illegal – es ist eine tickende Zeitbombe! „Straßen zu blockieren, Bundesagenten zu behindern und Behörden zu bedrohen, ist illegal“, mahnt der Protest-Experte. Die Konfrontationen haben sich längst zu einem „sich selbst verewigenden Eskalationszyklus“ entwickelt. Was als harmloser Protest begann, mutiert jetzt zu einer ernsthaften Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Die Behörden stehen unter massivem Druck, die Agenten sind zunehmend verunsichert. Und die Gewalt spiralt nach oben: Je mehr Chaos, desto härter die Gegenmaßnahmen. Swart prophezeit, dass die Krawalle nach hinten losgehen und statt Reformen nur noch schärfere Durchsetzung bringen werden.

Jetzt fordert der CEO sofortiges Handeln! Swart appelliert an Präsident Trump, eine „Waffenstillstand-Haltung“ einzunehmen und die Lage zu deeskalieren. Seine dringende Warnung: Wenn jetzt nicht gestoppt wird, droht eine weitere gefährliche Eskalation. Die Anti-ICE-Agitatoren kollidierten bereits mit Bundespolizisten in einem Minneapolis-Hotel – Tränengas und Flashbangs mussten eingesetzt werden. Das alles ist nur der Anfang, prophezeit der Insider. Die „schattenhaften Interessen“ wollen genau dieses Chaos – und sie stoppen nicht, bis jemand ernsthaft verletzt wird oder noch Schlimmeres passiert. Die Strafverfolgungsbehörden brauchen dringend neue Richtlinien, um sich effektiv zu schützen. Trumps Administration muss jetzt Farbe bekennen und klare Regeln für den Umgang mit dieser neuen Form gewalttätiger Proteste aufstellen. Die Zeit drängt – jeder weitere Tag des Zögerns kostet wertvolle Zeit und gefährdet Menschenleben!

