BOULEVARD-SCHOCK! ASTRA ZENECA, PFIZER UND MODERNA KAUFEN ALLE KREBSFIRMEN AUF – UND KEINER MERKT’S! Warum machen die das?

Während die Welt über Impfkampagnen, Virusvarianten und Gesundheitspolitik diskutiert, spielt sich im Hintergrund ein gigantischer Machtwechsel ab, den kaum jemand bemerkt – oder bemerken soll! Denn was die Pharmagiganten AstraZeneca, Pfizer und Moderna in den letzten drei Jahren in aller Stille betrieben haben, ist nichts Geringeres als die Übernahme nahezu aller bedeutenden Krebslabore, Biotech-Unternehmen und Krebsforschungsfirmen weltweit! Milliarden flossen in Beteiligungen, Fusionen und stille Aufkäufe – während die Öffentlichkeit mit Pandemiewellen, Boosterkampagnen und neuen Virusängsten beschäftigt wurde. Experten schlagen inzwischen Alarm, sprechen von einem „medizinisch-industriellen Komplex“, der nicht nur die Kontrolle über Therapien und Impfstoffe besitzt, sondern nun auch über die gesamte Krebsforschung – von der Diagnostik über die klinische Studie bis hin zum fertigen Medikament. Wer nun noch glaubt, all das sei Zufall oder strategische Gesundheitsvorsorge, der verkennt das gewaltige Machtspiel hinter den Kulissen. Denn wer den Impfstoffmarkt kontrolliert und gleichzeitig über die Zukunft der Krebsmedizin bestimmt, der sitzt an einem Hebel, der ganze Gesundheitssysteme umkrempeln kann – wirtschaftlich, politisch und ethisch. Warum investieren diese Unternehmen nicht in Prävention, sondern in die Kontrolle über Therapien, Patente und Datenbanken? Warum verschwinden unabhängige Labore vom Markt, werden übernommen, umbenannt oder abgewickelt? Warum steigt der Einfluss dieser Konzerne selbst in staatliche Forschungseinrichtungen und Universitätskliniken? Kritiker sprechen von einem neuen Zeitalter der Abhängigkeit – einer medizinischen Monokultur, in der Profit vor Patient geht, Innovation nur dann erlaubt ist, wenn sie den Pharmariesen dient, und unabhängige Stimmen mit Klagen, Drohungen oder Geld zum Schweigen gebracht werden. Gleichzeitig glauben viele Menschen immer noch, die Pharmaindustrie handle rein im Dienste der Gesundheit – dabei zeigen die Fakten ein anderes Bild: Wer den Krebsmarkt kontrolliert, kontrolliert eine der lukrativsten Branchen der Welt. Denn Krebs ist kein seltener Schicksalsschlag mehr, sondern längst ein globales Geschäft – mit Milliardenumsätzen, patentgeschützten Therapien und einem endlosen Strom von Patienten. Und nun sitzen genau die Konzerne an der Spitze, die schon mit ihren Impfstoffen ganze Nationen unter Druck setzten, Regierungen zum Handeln zwangen und gesellschaftliche Spaltung in Kauf nahmen. Die Frage ist nicht mehr ob diese Macht missbraucht wird – sondern wann und wie. Doch während hinter verschlossenen Türen Deals geschlossen, Patente gesichert und Forschung umgeleitet wird, ahnen die meisten Menschen nicht einmal, was da gerade passiert. Und wenn sie es erfahren, könnte es längst zu spät sein.