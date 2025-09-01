BOULEVARD-ÜBERSCHRIFT:+++ HABECK HÖRT AUF! +++ 243.000 EURO PENSION FÜR DEN GESCHÄFTS-RÜCKZUG!

Berlin – Der Rückzug eines der prominentesten Köpfe der Ampel-Regierung sorgt für Aufsehen: Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) beendet offenbar seine politische Karriere – und darf sich dennoch über ein sattes Ruhegeld freuen! Laut aktuellen Berechnungen stehen dem Vizekanzler Pensionsansprüche in Höhe von rund 243.000 Euro jährlich zu – lebenslang! In der Bevölkerung macht sich Unmut breit: Während viele Bürger um jeden Euro kämpfen, winkt dem Ex-Minister trotz Energiekrise, Habecks Heiz-Hammer und wachsender Kritik an seiner Amtsführung eine Luxus-Rente aus Steuergeldern. Kritiker sprechen von einem „Abschied mit Goldrand“. Habeck selbst äußerte sich bislang nicht zu den Berichten über seinen Ausstieg und die Renten-Höhe. Aus dem Umfeld heißt es lediglich, er wolle sich „aus dem politischen Alltag zurückziehen“. Ob aus Überzeugung oder mit Blick auf die üppige Altersversorgung – diese Frage beschäftigt nun ganz Deutschland.