Brandanschlag auf Tesla-Fahrzeuge in Las Vegas: Polizei jagt Täter nach mutmaßlichem Terrorakt!

Las Vegas, 18. März 2025 – Ein schockierender Vorfall hat die Casino-Metropole in Aufruhr versetzt: In den frühen Morgenstunden des 18. März wurden mehrere Tesla-Fahrzeuge vor einem Ausstellungsraum in Las Vegas in Brand gesetzt. Die Polizei stuft die Tat als vorsätzliche Brandstiftung ein und ermittelt in Richtung eines möglichen terroristischen Hintergrunds. Die Flammen, die den Nachthimmel erleuchteten, haben erneut die Debatte über Gewalt gegen Elektromobilität entfacht.

Flammeninferno vor Teslas Schaufenster

Gegen 3:00 Uhr Ortszeit wurden Anwohner und Passanten auf dem Las Vegas Boulevard auf dichten Rauch und hohe Flammen aufmerksam. Augenzeugenberichten zufolge sollen mindestens sieben Tesla-Modelle – ausgestellt vor dem Tesla-Store in der Nähe des berühmten Strips – innerhalb weniger Minuten in Flammen aufgegangen sein. Die Feuerwehr konnte das Feuer zwar löschen, doch die Fahrzeuge wurden vollständig zerstört. Videos, die dem „Las Vegas Review-Journal“ vorliegen, zeigen eine gespenstische Szene: lodernde Autos und verzweifelte Versuche, den Brand unter Kontrolle zu bringen.

„Es war wie ein Albtraum“, berichtete ein Zeuge, der anonym bleiben wollte. „Plötzlich fing ein Auto an zu brennen, und dann breitete sich das Feuer rasend schnell aus.“ Die Polizei fand Hinweise auf Brandbeschleuniger am Tatort, was den Verdacht erhärtet, dass es sich um einen gezielten Anschlag handelt.

Terrorverdacht: Die Ermittlungen laufen

Die örtliche Polizei hat den Vorfall als „schwere Straftat“ eingestuft und die Ermittlungen aufgenommen. Sheriff Kevin McMahill erklärte bei einer Pressekonferenz am Vormittag: „Wir gehen davon aus, dass eine einzelne Person die Fahrzeuge absichtlich in Brand gesetzt hat. Wir suchen intensiv nach dem Täter.“ Das FBI wurde hinzugezogen, da die Tat als potenzieller Akt des inländischen Terrorismus gewertet wird – ein Schritt, der in sozialen Medien wie X lautstark gefordert wurde.

Bislang gibt es keine konkreten Hinweise auf das Motiv. Spekulationen reichen von einem persönlichen Racheakt bis hin zu ideologischer Gewalt gegen Tesla als Symbol für technologischen Fortschritt und Kapitalismus. Die Tat erinnert an frühere Angriffe, wie den Brandanschlag auf Teslas Gigafactory in Grünheide im März 2024, bei dem die linksextreme „Vulkangruppe“ die Verantwortung übernahm. Ein Bekennerschreiben liegt in Las Vegas jedoch noch nicht vor.

Reaktionen: Empörung und Sicherheitsforderungen

Die Nachricht vom Anschlag verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Tesla-CEO Elon Musk äußerte sich auf X und nannte den Vorfall „eine schändliche Attacke“. Er betonte: „Wir werden mit den Behörden zusammenarbeiten, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.“ Der Konzern kündigte an, die Sicherheitsmaßnahmen an seinen Standorten zu überprüfen.

In der Öffentlichkeit herrscht Bestürzung. „Das ist kein Protest mehr, das ist Terror“, schrieb ein Nutzer auf X. Andere forderten harte Strafen: „Wer so etwas tut, gehört für Jahre hinter Gitter.“ Der Vorfall hat die Diskussion über die Sicherheit von Unternehmen wie Tesla in den USA neu entfacht, insbesondere nach der Explosion eines Tesla Cybertrucks vor dem Trump-Hotel in Las Vegas im Januar 2025, die später als Suizid eingestuft wurde.

Ein heißer Fall in der Wüstenstadt

Die Polizei bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung und wertet Überwachungsaufnahmen aus, darunter auch Teslas „Wächtermodus“, der möglicherweise entscheidende Momente vor dem Anschlag aufgezeichnet hat. Der materielle Schaden wird auf mehrere Hunderttausend Dollar geschätzt, doch die Symbolkraft der Tat wiegt schwerer: Tesla, ein Pionier der Elektromobilität, steht erneut im Fadenkreuz von Gewalt.

Während die Ermittlungen auf Hochtouren laufen, bleibt Las Vegas in Alarmbereitschaft. Der Brandanschlag könnte nicht nur lokale, sondern auch nationale Konsequenzen haben – ein Fall, der die Spannungen zwischen Innovation und Widerstand in den USA eindrucksvoll widerspiegelt.