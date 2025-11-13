Brandmauer-Beben! Brüssel streicht Mittelstand Hoffnung – Werte-Kollaps nach Rechtsruck

Das politische Brüssel wankt unter einem Knall historischen Ausmaßes: Was als Bürokratieabbau für den Mittelstand verkauft wird, ist in Wahrheit nichts anderes als ein Offenbarungseid für Europas Wertegemeinschaft. Die selbsternannte „Brandmauer“ gegen Rechts ist gefallen – konservative Kräfte stimmten mit Rechtaußen für massive Lockerungen des EU-Lieferkettengesetzes. Während Industrievertreter jubeln, bejubeln progressive Parteien und Menschenrechtsorganisationen einen politischen Dammbruch. Klare Regeln gegen Ausbeutung und Zwangsarbeit werden geopfert, damit Großkonzerne den Ton angeben und der Mittelstand als Feigenblatt dient. Der Streit um die EU-Kommission entlarvt, wie hilflos Brüssel zwischen Lobby-Einfluss und politischer Machtlosigkeit schwankt.​

Der Showdown im Parlament war ein Lehrstück in politischer Zerrissenheit: Die dringend erwartete Entlastung für Unternehmen diente als Vorwand für einen Kuhhandel auf Kosten der Glaubwürdigkeit. Sozialdemokraten verweigerten dem Kompromiss die Zustimmung, setzten lieber auf ein Bündnis mit der Linken und den Grünen. Prompt war die Erleichterung für Firmen nur mit Unterstützung rechter Abweichler durchzusetzen – und auch Bundeskanzler Merz nutzte die Gunst der Stunde für einen scharfen Angriff auf die eigene Ampelkoalition. Was bleibt, ist ein beispielloses Zerwürfnis quer durch die politischen Lager und eine Brandmauer voller Risse, die so nicht mehr kitten will.​

Das nächste Polit-Drama ist längst angerichtet: Erste Stimmen sprechen von einem Sargnagel für die instabile Brüsseler Mitte – die Machtfrage in Europa ist offener denn je. Zeitgleich verschieben sich Klimaziele, Emissionshandel und nationale Spielräume, als ginge es bloß um Nebenrollen in einem gefährlichen Planspiel. Das Lieferkettengesetz ist zum Sinnbild einer EU geworden, die an sich selbst zweifelt, von wirtschaftlichen Ängsten und ideologischer Profilierung getrieben wird. Der Bürger bleibt zurück mit einem Eindruck: Die EU streitet – und Europa scheitert an sich selbst.​