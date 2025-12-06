Bratwurst-Attacke am Karussell! Weihnachtsmarkt eskaliert

Auf dem Weihnachtsmarkt in Pfaffenhofen ist die besinnliche Stimmung jäh in blankes Chaos umgeschlagen, als ein Mann mitten im Lichterglanz zur randalierenden Hauptfigur des Abends wurde. Statt Glühweinromantik und Budenzauber erlebten Besucher plötzlich eine Szene, die eher an eine Kneipenschlägerei als an einen Familienmarkt erinnerte. Zeugen berichten, dass der Mann zunächst laut pöbelte, Passanten anmachte und jede Ermahnung in noch aggressiveres Verhalten umschlug. Die fröhliche Geräuschkulisse aus Kinderlachen, Weihnachtsliedern und Marktrufen wurde abrupt von wüsten Beschimpfungen und aufgebrachten Rufen überlagert. Eltern zogen ihre Kinder zur Seite, Standbetreiber warfen sorgenvoll Blicke über ihre Theken, und aus einem ganz normalen Adventsabend wurde binnen Minuten ein Einsatzfall für die Polizei.

Den Wendepunkt der Eskalation markierte ein Angriff, der gleichermaßen bizarr wie gefährlich war. Der Mann suchte sich zunächst ein zufälliges Opfer, beschimpfte es und soll schließlich mit der Faust zugeschlagen haben, bevor er sich dem Kinderkarussell zuwandte. Ausgerechnet dort, wo sonst die Kleinsten ihre Runden drehen und sich an Lichtern, Musik und bunten Wagen erfreuen, tobte er sich weiter aus und versetzte Fahrgäste und Eltern in Angst. Besonders grotesk: An einem der Stände schnappte er sich eine Bratwurst und nutzte sie als Wurfgeschoss, das er in Richtung eines anderen Verkaufsstands schleuderte. Zwischen glühenden Kohlen, heißen Pfannen und dicht gedrängten Besuchern konnte aus dieser vermeintlich absurden Szene jederzeit bitterer Ernst werden. Die Mischung aus körperlicher Gewalt, Diebstahl und gefährlichen Aktionen im Gedränge des Marktes ließ bei vielen die Sorge wachsen, dass die Lage völlig außer Kontrolle geraten könnte.

Schließlich griff die Polizei ein und setzte der Randale ein Ende, indem sie den Mann vorläufig festnahm und aus dem Trubel der Buden und Karussells herauszog. Beamte sprachen von auffälligen Stimmungsschwankungen, die vom lauten Grölen bis zur unberechenbaren Aggression reichten, und leiteten weitere Maßnahmen ein, um mögliche Hintergründe zu klären. Für Besucher und Standbetreiber bleibt nach dem Vorfall ein bitterer Nachgeschmack: Der Ort, der für Gemeinschaft, Vorfreude auf das Fest und unbeschwerte Abende stehen soll, wurde durch einen einzelnen Randalierer zum Schauplatz von Angst und Verunsicherung. In Pfaffenhofen wird nun diskutiert, ob Sicherheitskonzepte nachgeschärft, Polizeipräsenz erhöht und Alkoholkontrollen ausgeweitet werden müssen, damit der Weihnachtsmarkt wieder das bleibt, was er sein soll – ein Platz, an dem Bratwürste auf den Grill gehören und nicht als Wurfgeschosse durch die Nacht fliegen.