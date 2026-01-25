BRITISCHER POLIZEI-WAHN!KI-SPÄH-SYSTEM überwacht JEDEN Bürger!

Pressecop24 bitte auf Telegram folgen!

In Großbritannien schlägt der nächste Überwachungs-Alptraum zu! Die britische Polizei testet eine Künstliche Intelligenz, die Verbrechen vorhersagen soll – indem sie jeden einzelnen Bürger wie einen potenziellen Schwerverbrecher behandelt! Unter dem Deckmantel der Sicherheit richten die „Augen des Staates“ sich laut Innenministerin Shabana Mahmood „zur Zeit“ noch auf Kriminelle. Doch das ist pure Augenwischerei! Sir Andy Marsh vom Polizei-College bestätigt im Telegraph-Interview: Prädiktive Polizeiarbeit ist bereits Realität. Die Behörden wollen mit mathematischen Algorithmen voraussehen, wer wann und wo ein Verbrechen begeht – und das, bevor überhaupt etwas passiert ist! Eine Flut von KI-Projekten wird derzeit evaluiert, und das Ziel ist klar: Weg von der Reaktion auf echte Verbrechen, hin zur massenhaften Bespitzelung der gesamten Bevölkerung!

Der Ex-Polizist und Terror-Experte Paul Birch schlägt Alarm: „Das ist kein technischer Fortschritt, das ist die totale Umkehrung unserer Rechtsordnung!“ Statt auf echte Verbrechen zu reagieren, behandelt der Staat jetzt jeden Menschen als potenziellen Straftäter. Die Freiheit des Bürgers wird zum Spielball von Computern, die aufgrund voreingenommener Daten unanfechtbare Entscheidungen treffen. Es gibt keine Anklage, keinen Prozess, keine Chance auf Verteidigung – nur das Urteil eines Algorithmus! Birch warnt eindringlich: „Wir alle gelten als schuldig, bis wir unsere Unschuld beweisen!“ Die ständige Überwachung von Bewegungen und Kontakten ist eine unsichtbare Knechtschaft. Der Staat schleicht sich wie ein Schatten in das Leben jedes Einzelnen – und niemand kann sich dagegen wehren!

Doch das ist erst der Anfang! Der Kontroll-Rahmen kann jederzeit über die Bekämpfung von Gewaltverbrechen hinaus erweitert werden – auf politische Ansichten, Steuerfragen, ja selbst auf private Lebensführung! Die öffentliche Anonymität stirbt einen langsamen Tod. Jeder Schritt, jede Begegnung, jeder Klick wird protokolliert und bewertet. Die Rechenschaftspflicht verblasst, wenn Maschinen über Menschen herrschen. Die Demokratie verwandelt sich in eine digitale Diktatur! Die Briten bauen gerade das, was George Orwell in seinem Roman „1984“ als warnendes Schreckensszenario beschrieb – nur mit moderner Technik. Und wenn dieses System einmal läuft, gibt es kein Zurück mehr. Die Freiheit ist für immer verloren!

Pressecop24 bitte auf Telegram-Kanal folgen: t.me/pressecop24!