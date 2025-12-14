BROWN-UNIVERSITÄT IN PANIK! Masken-Mann tötet 2, verletzt 9 – 400 Cops jagen den Amokläufer!

Providence (Rhode Island, USA) – Ein Albtraum auf dem Campus der Elite-Uni Brown! Mitten in der Prüfungszeit eröffnet ein maskierter Amokläufer das Feuer in einem Klassenraum – zwei Studenten sterben, neun weitere werden schwer verletzt. Dann verschwindet der Täter wie ein Schatten vom Campus in Providence, südlich von Boston. Jetzt jagt eine riesige Polizeiarmada den blutigen Killer – 400 Beamte durchkämmen die Stadt, während die Studenten in Angst auf ihren Zimmern hocken.

Die Behörden haben ein kurzes, eiskaltes Überwachungsvideo veröffentlicht: Darauf ist der mutmaßliche Schütze zu sehen, wie er ruhig eine Straße entlanggeht, die vom Campus wegführt. Dunkle Kleidung, Gesicht verdeckt – ein Phantom, das nach einem Massaker einfach weiterläuft. Wer ist dieser Mann? Was trieb ihn an? Und wo steckt er jetzt? Die Ermittler wissen nur wenig: Ein Mann, vermutlich Mitte 30, maskiert, bewaffnet – und noch immer auf freiem Fuß. Die ganze Stadt ist in Schockstarre.

Brown University, eine der renommiertesten Hochschulen der USA, ist plötzlich ein Ort des Grauens. Die Eltern schreien nach Antworten, die Studenten weinen in den Armen ihrer Freunde. Während Hubschrauber über dem Campus kreisen und Scharfschützen auf Dächern lauern, wächst die Angst vor einem zweiten Anschlag. Die Jagd auf den Masken-Mann läuft – und jeder Schatten könnte der nächste sein.