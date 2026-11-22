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Brüssel – Die Europäische Union hat am Sonntag, dem 22. November 2026, kein neues Bargeld-Limit beschlossen. Die Obergrenze von 10.000 Euro für Barzahlungen bei Waren und Dienstleistungen steht seit der Verordnung (EU) 2024/1624 vom 31. Mai 2024 fest, veröffentlicht im Amtsblatt am 19. Juni 2024. Sie gilt nach Artikel 90 ab dem 10. Juli 2027; in Kraft getreten ist der Text bereits am 9. Juli 2024. TAG24 stellte die längst beschlossene Regel am Sonntagabend um 19.02 Uhr MEZ unter der Überschrift, die EU „beschließt“ ein neues Limit, als aktuellen Vorgang dar. Zwischen Privatpersonen, die nicht in ihrer beruflichen Eigenschaft handeln, gilt die Grenze nicht. Eine Identifizierung bei gelegentlichen Bargeldvorgängen ab 3.000 Euro durch geldwäscherechtlich Verpflichtete erwähnt der Bericht nicht. Mitgliedstaaten dürfen strengere, also niedrigere nationale Obergrenzen festlegen.

Der TAG24-Text der Redakteurin Jennifer Schneider wurde am 22. November 2026 um 19.02 Uhr MEZ veröffentlicht und eine Minute später aktualisiert. Er kündigt an, ab Juli 2027 sei in der gesamten Union „bei 10.000 Euro Schluss“, nennt als Ziel die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und schreibt, am 10. Juli solle „die Verordnung in Kraft treten“. In diesem Satz fehlt das Jahr. Vor allem aber verwechselt der Text zwei juristische Daten: Das Inkrafttreten und den Geltungsbeginn. Eine Suche nach einem neuen Rats- oder Parlamentsbeschluss vom heutigen Sonntag zu dieser Obergrenze hat nichts ergeben. Was der Bericht als frische Entscheidung präsentiert, ist das bereits 2024 abgeschlossene Gesetzgebungsverfahren zur Geldwäscheverordnung.

Amtlich nachlesbar ist der Ablauf im Amtsblatt und in der Ratsdokumentation. Der Rat der Europäischen Union teilte am 30. Mai 2024 mit, er habe das Paket zur Bekämpfung der Geldwäsche angenommen, darunter eine Obergrenze von 10.000 Euro für Barzahlungen; das sei der letzte Schritt des Annahmeverfahrens, die Texte würden im Amtsblatt veröffentlicht. Die Verordnung (EU) 2024/1624 trägt das Datum 31. Mai 2024 und erschien am 19. Juni 2024 in der Reihe L des Amtsblatts. Artikel 90 bestimmt: Die Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft – das war der 9. Juli 2024 – und gilt ab dem 10. Juli 2027, mit späteren Terminen nur für bestimmte in Artikel 3 genannte Verpflichtete. TAG24 setzt „in Kraft treten“ mit dem 10. Juli gleich und unterschlägt, dass der Rechtsakt seit mehr als zwei Jahren in Kraft und der Anwendungsbeginn seitdem fest terminiert ist.

Der Inhalt der Obergrenze selbst ist im Bericht in wesentlichen Teilen zutreffend, wenn man ihn an Artikel 80 der Verordnung misst. Absatz 1 bestimmt: Personen, die mit Gütern handeln oder Dienstleistungen erbringen, dürfen Barzahlungen nur in Höhe von maximal 10.000 Euro oder dem entsprechenden Gegenwert in einer anderen Währung entgegennehmen oder vornehmen, unabhängig davon, ob die Transaktion in einem einzigen Vorgang oder in mehreren Vorgängen erfolgt, zwischen denen eine Verbindung zu bestehen scheint. Das von TAG24 zitierte EUR-Lex-Zitat zur Begrenzung „in einer oder mehreren Transaktionen“ trifft diese Regel. Das Rechenbeispiel mit einem Autokauf für 12.000 Euro, von denen 10.000 Euro bar und 2.000 Euro unbar gezahlt werden, ist als Illustration zulässig: Genau 10.000 Euro bleiben bar möglich, jeder darüber liegende Betrag nicht. Auch das Verbot, eine Rechnung über die Grenze in zwei Barzahlungen aufzuteilen, folgt aus dem Wortlaut zu verbundenen Vorgängen.

Richtig ist außerdem die Antwort auf die Frage, ob die Grenze für Privatleute untereinander gilt: Nein, grundsätzlich nicht. Artikel 80 Absatz 4 Buchstabe a nimmt Zahlungen zwischen natürlichen Personen aus, die nicht in ihrer beruflichen Eigenschaft handeln. TAG24 gibt diesen Satz im Wesentlichen korrekt wieder und erläutert ihn mit dem Verkauf einer gebrauchten Küche für 13.000 Euro unter Privaten. Die Voraussetzung, dass niemand der Beteiligten gewerblich bzw. beruflich handelt, entspricht der Verordnung. Im Text steht an einer Stelle „Beitrag“ statt „Betrag“; das ändert die Rechtslage nicht, ist aber schlampig. Was der Bericht auslässt: Dieselbe Ausnahmevorschrift nimmt in Buchstabe b auch Zahlungen oder Einlagen in den Räumen von Kreditinstituten, E-Geld-Emittenten und Zahlungsdienstleistern aus; Beträge über der Obergrenze sind dort der zentralen Meldestelle zu melden. Wer nur den Küchenverkauf erwähnt, zeichnet die Ausnahmen unvollständig.

Unvollständig bleibt TAG24 auch bei den Sorgfaltspflichten. Der Bericht schreibt, bei gelegentlichen Geschäftszahlungen ab 10.000 Euro müssten Händler und Unternehmen die Identität des Kunden feststellen und überprüfen. Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b verpflichtet tatsächlich die geldwäscherechtlich Verpflichteten, bei einer gelegentlichen Transaktion von 10.000 Euro oder mehr Sorgfaltsmaßnahmen anzuwenden. Daneben steht jedoch Absatz 4 desselben Artikels, den der Bericht nicht nennt: Bei einer gelegentlichen Barzahlung über große Beträge von 3.000 Euro oder mehr haben Verpflichtete mindestens die Identifizierung und Überprüfung des Kunden vorzunehmen, ebenfalls bei verbundenen Vorgängen. Diese 3.000-Euro-Schwelle entfällt nur, wenn ein Mitgliedstaat die Barzahlungsobergrenze selbst auf 3.000 Euro oder weniger gesenkt hat, mit einer Ausnahme für bestimmte Bankeinlagen. Die Identifizierung ab 3.000 Euro gilt also nicht automatisch für jeden Verkäufer und nicht für Privatleute untereinander, sondern für Verpflichtete im Sinne der Verordnung. TAG24 macht daraus eine allgemeine Händlerpflicht ab 10.000 Euro und unterschlägt die niedrigere Bar-Schwelle.

Ebenso verschweigt der Beitrag, dass Mitgliedstaaten strengere Regeln erlassen dürfen. Artikel 80 Absatz 2 erlaubt nach Anhörung der Europäischen Zentralbank niedrigere nationale Obergrenzen; sie sind der Kommission mitzuteilen. Absatz 3 hält fest, dass bereits bestehende niedrigere Grenzen ihre Gültigkeit behalten. Die unionsweite Zahl 10.000 Euro ist damit eine Höchstgrenze für die zulässige Barzahlung im Geschäftsverkehr, kein einheitliches Endmaß in jedem Mitgliedstaat. In Deutschland gibt es derzeit keine allgemeine gesetzliche Bargeldobergrenze für den Alltagskauf; eine Sonderregel betrifft unter anderem den unbaren Immobilienkauf. Ein am Sonntag beschlossenes deutsches Sonderlimit unterhalb von 10.000 Euro haben wir nicht gefunden. Ob und wie der Bund die Sanktionen nach Artikel 80 Absätze 5 und 6 ausgestaltet, ist eine eigene Gesetzesfrage und in dem TAG24-Text nicht behandelt.

Die Schlusspassage des Berichts vermengt die bereits beschlossene Verordnung mit einem angeblichen weiteren Rechtssetzungsbedarf. „Neben der Zahlungsobergrenze sind noch weitere Verordnungen der EU vorgesehen“, heißt es dort; anonyme Zahlungsmöglichkeiten sollten „in naher Zukunft deutlich stärker eingeschränkt“ werden, die Verordnung untersage unter anderem anonyme Bank- und Zahlungskonten. Das Verbot anonymer Bank- und Zahlungskonten, anonymer Sparbücher, Schließfächer und bestimmter Krypto-Konten steht bereits in Artikel 79 derselben Verordnung von 2024 und gilt ebenfalls grundsätzlich ab dem 10. Juli 2027. Es ist keine zusätzliche, noch ausstehende Verordnung und kein neuer Beschluss von diesem Sonntag. Bestehende anonyme Konten dürfen nach dem Wortlaut erst genutzt werden, wenn zuvor Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Inhabern und Begünstigten durchgeführt wurden.

Wichtig ist zudem die rechtliche Form: Eine Verordnung gilt in den Mitgliedstaaten unmittelbar. Die 10.000-Euro-Grenze braucht also kein gesondertes deutsches Verbotsgesetz, um ab dem 10. Juli 2027 zu wirken; sie steht bereits im Unionsrecht. Was der Bund noch regeln muss, sind vor allem die Sanktionen und das Zusammenspiel mit dem bestehenden Geldwäschegesetz. Nach heutigem deutschen Recht ist eine Barzahlung über 10.000 Euro im Handel nicht allgemein verboten; sie löst bei Güterhändlern Identifizierungs- und Sorgfaltspflichten aus, bei bestimmten Edelmetallgeschäften gelten niedrigere Schwellen, und der Kauf inländischer Immobilien darf nicht bar erfolgen. Daraus wird ab dem Geltungsbeginn der Verordnung etwas anderes: im beruflichen Güter- und Dienstleistungsverkehr ein echtes Obergrenzen-Verbot, während die Identifizierung durch Verpflichtete bei Bargeld schon ab 3.000 Euro ansetzt. TAG24 erklärt diesen Unterschied zwischen heutiger Prüfpflicht und künftigem Annahmeverbot nicht.

Was also ist am 22. November 2026 wirklich neu beschlossen worden? Nach den von uns geprüften Primärquellen: nichts an dieser Obergrenze. Neu ist allein ein journalistischer Aufguss. Die 10.000-Euro-Grenze, die Identifizierungspflicht der Verpflichteten bei gelegentlichen Barzahlungen ab 3.000 Euro, das Verbot anonymer Konten und der Geltungsbeginn 10. Juli 2027 sind seit dem Frühjahr 2024 im angenommenen Verordnungstext festgeschrieben. Richtig bleibt im TAG24-Bericht der Kern der Geschäftsregel, das Verbot der Umgehung durch Teilzahlungen und die Ausnahme für Privatleute untereinander. Falsch oder irreführend sind die aktuelle Beschluss-Schlagzeile, die Gleichsetzung von Inkrafttreten und Geltungsbeginn, das fehlende Jahr beim 10. Juli, das Schweigen über die 3.000-Euro-Identifizierung und über strengere nationale Grenzen sowie die Darstellung, weitere Verordnungen stünden noch aus. Wie schon in einem früheren Bericht über den damaligen Kommissionsplan für eine Obergrenze nachzulesen ist, wird diese Debatte seit Jahren geführt – nur eben nicht erst seit diesem Sonntagabend.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine Verordnung als frischen Beschluss zu verkaufen, die längst im Amtsblatt steht, ist kein kleiner Dreh in der Überschrift. Es verschiebt die Verantwortung: Plötzlich scheint „die EU“ heute zu handeln, obwohl die Regierungen und das Parlament den Text schon vor Jahren angenommen haben. Wer so aufmacht, erzeugt Empörung auf Zuruf und nimmt der Öffentlichkeit die Zeitangabe, die sie braucht, um die Regel zu prüfen, bevor sie greift.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine unionsweite Obergrenze im Geschäftsverkehr ist ein tiefer Einschnitt in den baren Alltag, auch wenn Privatleute untereinander ausgenommen bleiben. Gerade deshalb gehört in jeden Bericht, was die Politik verschweigen oder weichzeichnen könnte: dass Mitgliedstaaten noch tiefer gehen dürfen und dass Identifizierungspflichten schon unterhalb der großen Grenze ansetzen. Wer nur die runde Zahl und das Auto-Beispiel liefert, macht aus einem dichten Regelwerk eine einfache Verbotsgeschichte.

KOMMENTAR / MEINUNG: Geldwäsche und Terrorfinanzierung sind schwere Vorwürfe und ein legitimer Gesetzeszweck. Sie rechtfertigen aber nicht, Inkrafttreten und Anwendung zu vertauschen oder aus einer beschlossenen Verordnung einen Stapel noch kommender Erlasse zu machen. Je näher der Geltungsbeginn rückt, desto mehr kommt es auf den Wortlaut an – und darauf, dass Regierung und Berichterstattung die Ausnahmen, die nationalen Spielräume und die offenen Sanktionsregeln offenlegen, statt die Debatte erst am Vorabend des Stichtags neu zu eröffnen.

Was meinen Sie: Reicht eine korrekte 10.000-Euro-Zahl, wenn die Überschrift einen Beschluss vorspiegelt, den es an diesem Sonntag nicht gab – oder muss das Datum der Annahme immer in die erste Zeile? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Verordnung (EU) 2024/1624 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 2024 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung, Amtsblatt L 2024/1624, 19. Juni 2024: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32024R1624

Rat der Europäischen Union: „Bekämpfung von Geldwäsche: Rat nimmt Paket von Vorschriften an“, Pressemitteilung, 30. Mai 2024: https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2024/05/30/anti-money-laundering-council-adopts-package-of-rules/

EUR-Lex, Zusammenfassung: „Verhinderung des Missbrauchs des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (ab 2027)“, letzte Aktualisierung 20. Dezember 2024: https://eur-lex.europa.eu/DE/legal-content/summary/preventing-abuse-of-the-financial-system-for-money-laundering-and-terrorism-purposes-from-2027.html

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