Der nächste unfassbare Skandal erschüttert die EU – die Fassade von Sauberkeit und Integrität zerbricht mit schallendem Getöse. Mit Federica Mogherini, der früheren Hohen Vertreterin für Außen- und Sicherheitspolitik, sitzt ausgerechnet eine europäische Spitzenfigur in belgischem Polizeigewahrsam! Ermittler werfen der einflussreichen Rektorin der Elitehochschule College of Europe schweren Missbrauch von EU-Geldern vor. Inmitten von Razzien bei europäischen Institutionen und privaten Wohnungen geraten Mogherini, ein ranghoher EU-Beamter und weitere Funktionäre ins Visier der Justiz – und mit jeder Enthüllung wächst das Bild einer Union, in der Netzwerke und Seilschaften offenbar wichtiger sind als Gesetz und Moral.​

Korruptionsvorwürfe in der Ukraine und dunkle Machenschaften am eigenen Brüsseler Hof: Die EU ist längst kein Vorbild mehr, sondern eine Bühne für Betrug und Selbstbereicherung. Während Brüssel sich gerne als Mahner gegenüber der Welt präsentiert, treiben hochrangige Persönlichkeiten ihr krummes Spiel im Schatten lukrativer Programme und diplomatischer Karrierewege. Bei dem aktuellen Fall geht es um Millionenbeträge für eine Diplomaten-Ausbildung, bei der offenbar Geheiminformationen, Absprachen und Manipulation der Vergabe geübte Routine waren. Derartige Vorgänge zerstören jegliches Vertrauen – nicht nur in einzelne Köpfe, sondern in das gesamte System, dessen Sumpf nie tiefer erschien als jetzt.​

Was oder wer als nächstes kommt, ist pure Spekulation – doch die Angst vor weiteren Enthüllungen wächst stündlich. Die Frage nach dem nächsten Korruptionsfall, dem nächsten hohen Tier, das vor laufender Kamera abgeführt wird, wirkt nicht mehr wie schlechte Satire, sondern wie düstere Realität. Die europäischen Bürger sehen sich betrogen, vom Glauben abgefallen und von unfähigen Apparatschiks regiert, die hinter verschlossenen Türen schalten und walten. Solange diese Machenschaften die Schlagzeilen bestimmen, bleibt die EU ein undurchdringlicher Morast, in dem Gier und Machtgelüste tiefer wurzeln als jede Reform und jeder Aufruf zu Transparenz.​