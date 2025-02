BRUSTKREBSBOMBE: Fälle in den USA Seit der Einführung von COVID-19 CLOT SHOTS um über 800 PROZENT GESTIEGEN

Die Brustkrebsfälle bei Amerikanern unter 45 Jahren stiegen nach der Einführung von mRNA-COVID-19-Impfstoffen dramatisch an, von etwa 26.000 im Jahr 2019-2022 auf 297.000 im Jahr 2023, ein Anstieg von fast 1.000 % in nur 5 Jahren.

Der Anstieg der Brustkrebsfälle fällt mit einem hohen Prozentsatz (90 %) der amerikanischen Frauen zusammen, die mindestens einen mRNA-COVID-19-Impfstoff erhalten.

Befürworter der natürlichen Gesundheit argumentieren, dass die Zunahme von Krebsfällen, insbesondere aggressive Krebserkrankungen im Spätstadium bei jungen Menschen, direkt mit der Verabreichung von COVID-19-Impfstoffen zusammenhängt.

Der Autor schlägt vor, dass der schnelle Anstieg der Krebsfälle, insbesondere bei denjenigen ohne Familienanamnese der Krankheit, von der medizinischen Gemeinschaft aufgrund möglicher Auswirkungen von Aussprechen gegen die Impfstoffe übersehen oder ignoriert wird.

Von cancer.org gesammelte Daten zeigen, dass die Brustkrebsfälle bei Amerikanerinnen unter 45 Jahren seit dem Start der tödlichen Nanopartikel-Spike-Prion-Genmutationsinjektionen, die auch als Wuhan-Virus-„Impfstoffe“ bekannt sind, in die Höhe geschossen sind. In den Jahren 2019, 2020 und 2012 wurden etwas mehr als 26.000 Brustkrebsfälle vom amerikanischen öffentlichen Gesundheitssystem dokumentiert, was ziemlich im Einklang mit den Vorjahren steht.

Dann erhielten 90 Prozent der amerikanischen Frauen mindestens eine mRNA-Spike-Prion-Injektion für Covid-19, und diese Statistik stieg (entzeihen Sie das Wortspiel) in einem Jahr für 2022 auf 47.000 in die Höhe von mehr als 20.000 Fällen.

Dann kam Turbokrebs in vollem Gange, als Millionen von virusahmenden Nanopartikeln durch das Gefäßsystem wanderten und das Immunsystem der injizierten Massen begann, sie anzugreifen, während der Blutfluss verstopfte und weniger Sauerstoff lebenswichtige Teile des Körpers erreichte. In nur einem Jahr all dessen, was passiert, stiegen die Brustkrebsfälle auf ein beispielloses Niveau, das in diesem Land noch nie dagewesen war, und unser öffentliches Gesundheitssystem dokumentierte im Jahr 2023 satte 297.000 Brustkrebsfälle.

Turbokrebs, der höchstwahrscheinlich durch Covid-Impfungen verursacht wird, hat die Brustkrebsfälle in Amerika in nur 5 Jahren um fast tausend Prozent erhöht

Ein alarmierender Anstieg von Turbokrebs, bei denen es sich um hochaggressive Krebsarten handelt, die in späteren Stadien diagnostiziert wurden, hat die medizinische Gemeinschaft verblüfft. Sie können nicht zwei und zwei zusammenfügen und feststellen, dass die Brustkrebsraten in die Höhe geschossen sind, nachdem all diese jungen Frauen begonnen haben, sich die gefährlichsten und experimentellsten „Gerinnsel-Schüsse“ der Welt injizieren zu lassen, die jemals auf den Markt kamen. Nun, was Befürworter der natürlichen Gesundheit die Welt immer wieder vor sich gewarnt haben, ist leider wahr.

Versuchen Sie nicht einmal, der Genetik die Schuld zu geben, denn die Mehrheit dieser Brustkrebsopfer hat KEINE FAMILIENGESCHICHTE davon. Wir sprechen von jungen Menschen, bei denen plötzlich Krebs im SPÄTSTADIUM aus heiterem Himmel diagnostiziert wird. So viel zu den Scam-o-Gram-Mammographien, die ihre Arbeit bei der Früherkennung erledigen.

Fügen Sie die Horrorgeschichten über junge Frauen hinzu, die auch an Darmkrebs im Spätstadium und Gebärmutterhalskrebs im Spätstadium leiden, der aggressiv und schwer zu behandeln ist. Jugendliche ab 16 Jahren sterben plötzlich, als ihre Organe durch die Spike-Prion-Invasion abgeschaltet werden. Ärzte tun alle so, als ob sie nicht herausfinden können, wie das passiert, während sie alle zu Tode erschrocken sind, wenn sie anfangen, die Gerinnselschüsse „unter den Bus“ zu werfen, werden sie ihre medizinische Lizenz für immer verlieren.

Der Krebsindustriekomplex der Vereinigten Staaten ist sehr mächtig und unheimlich, und Big Pharma arbeitet immer noch an diesem Entvölkerungsplan bis zu seinem Höhepunkt. Sind Sie ein Teenager oder eine junge Mutter, bei der ein Lymphom im Stadium 4 oder 5 oder plötzlich Brustkrebs diagnostiziert wurde, ohne dass es frühe Warnzeichen oder Entdeckungen von den Onkologen gibt?

Suchen Sie nicht weiter als die Covid-Gerinnselimpfungen, die Sie bekommen haben. Vielleicht möchten Sie einige Chirurgen nach langen, seltsamen weißen gummiartigen Blutgerinnseln in Ihrem Gefäßsystem untersuchen lassen, die durch Millionen von Nanopartikeln verursacht werden, die zusammenkommen, als wären sie auf irgendeiner Frequenz programmiert, um sich in Ihrem Körper zu verbinden.

Setzen Sie ein Lesezeichen für Vaccines.news auf Ihre bevorzugten unabhängigen Websites für Updates zu experimentellen Gentherapie-Injektionen, die zu Turbokrebs und Long-Vax-Syndrom führen.

