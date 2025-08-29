Brutal-Attacke in München! Unbekannter stößt Deutschen am Bahnhof Pasing die Treppe hinunter – und beißt Helfer!

München – Gewalt-Schock an einem der meistfrequentierten Bahnhöfe der Stadt! Am Samstagabend kam es am Bahnhof Pasing zu einem völlig unprovozierten Angriff: Ein bislang unbekannter Mann stieß einen Deutschen die Treppe hinunter – und biss anschließend einen Helfer brutal in die Hand!

Der Vorfall ereignete sich laut Bundespolizei gegen 20:40 Uhr an einem Treppenabgang zum S-Bahn-Gleis. Das Opfer, ein 39-jähriger Münchner, wurde von hinten attackiert und verlor das Gleichgewicht – er stürzte mehrere Stufen hinunter und blieb schwer verletzt liegen.

Ein couragierter Passant (46) eilte sofort zur Hilfe – doch wurde selbst zum Opfer: Der Angreifer ging plötzlich auch auf ihn los und biss ihm mit voller Wucht in die Hand! Erst mit Hilfe mehrerer weiterer Reisender konnte der Täter von weiteren Angriffen abgehalten werden. Noch bevor die Polizei eintraf, flüchtete der Mann in unbekannte Richtung.

Beide Opfer mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der 39-Jährige erlitt schwere Prellungen und eine Gehirnerschütterung, der Helfer musste wegen der tiefen Bisswunde ärztlich behandelt werden.

Die Polizei spricht von einem „rohen und völlig grundlosen Angriff“ und bittet dringend um Zeugenhinweise. Eine Videoauswertung der Bahnhofskameras läuft, die Ermittler gehen von einem Gewaltverbrechen aus.

Besonders alarmierend: Laut Augenzeugen soll es sich bei dem Täter um einen „jungen Mann mit dunklem Teint und auffälligem Verhalten“ gehandelt haben. Ob es sich um eine psychisch instabile Person, einen Drogenabhängigen oder einen Gewalttäter mit Migrationshintergrund handelt, ist derzeit noch unklar.

Pendler zeigen sich geschockt: „So etwas mitten im Berufsverkehr – das ist beängstigend“, sagt eine Bahnreisende. Der Bahnhof Pasing gilt zwar als modernisiert, jedoch häufen sich Berichte über zunehmende Gewaltvorfälle.

Fazit: Der Vorfall heizt die Debatte um Sicherheit im öffentlichen Raum erneut an. Die Politik steht unter Druck – und die Münchner fragen sich: Wie sicher sind unsere Bahnhöfe noch?