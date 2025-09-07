BRUTAL-ATTACKE IN STUTTGART: VIER SYRER GREIFEN KLEINEN JUNGEN AN – ER HATTE KEINE CHANCE!

Es sind Szenen, die sprachlos machen – und doch für viele längst zur traurigen Realität geworden sind: In Stuttgart wurde ein kleiner Junge Opfer einer brutalen Attacke. Der junge Schüler, gerade einmal 13 Jahre alt, wurde auf dem Heimweg von der Schule in einem Park von einer Gruppe von insgesamt zwölf Unbekannten eingekreist. Mindestens vier von ihnen, laut Zeugenaussagen syrischer Herkunft, griffen den wehrlosen Jungen gezielt an – mit Fäusten, Tritten und voller Gewalt. Der Rest der Gruppe stand abschirmend drumherum, lachte, filmte und verhinderte jede Fluchtmöglichkeit. Das Kind hatte keine Chance! Wie aus dem Nichts schlugen die Täter zu, der Junge erlitt Prellungen, Platzwunden und einen Schock – und konnte sich erst retten, als zufällig eine ältere Passantin auf das Geschehen aufmerksam wurde und laut schrie. Die Täter flohen, nur einer wurde bislang vorläufig festgenommen. Die Polizei ermittelt mit Hochdruck, doch in der Stadt brodelt es längst. Die Menschen sind wütend, besorgt, fassungslos – und stellen sich eine Frage, die kaum noch einer offen zu beantworten wagt: Fühlen SIE sich noch sicher? Während Politiker weiterhin auf Deeskalation setzen, während Medien beschwichtigen und Behörden schweigen, fragen sich viele Bürger: Was ist bloß aus unserem Land geworden? Wenn Kinder nicht mehr sicher zur Schule und zurückkommen können, wenn Gruppen junger Männer im öffentlichen Raum ungestraft Jagd auf Minderjährige machen, wenn ausländische Täter wieder und wieder in solchen Vorfällen auftauchen – dann bricht nicht nur Vertrauen in den Staat weg, sondern auch das Gefühl von Sicherheit, das einst selbstverständlich war. Besonders empörend: In Talkshows wie der von Dunja Hayali wird über Gefühle, Respekt und Integration diskutiert – während auf der Straße die Realität längst eine andere ist. Wer Kritik äußert, wird diffamiert. Wer die Wahrheit ausspricht, riskiert Stempel. Aber wie lange soll das noch so weitergehen? Eltern trauen sich kaum noch, ihre Kinder allein rauszulassen. Lehrer warnen vor aggressivem Verhalten auf Pausenhöfen. Jugendämter schlagen Alarm. Und doch scheint die Politik wie gelähmt. Stuttgart ist kein Einzelfall. Es ist ein Symbol. Für das Versagen der Verantwortlichen, für das Schweigen der Mehrheit – und für das Leid von Kindern, das immer öfter von ideologischen Scheuklappen überdeckt wird. Wenn ein kleiner Junge von einer Gruppe eingekreist und zusammengeschlagen wird, ist es Zeit, aufzuwachen. Jetzt.