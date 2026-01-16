BRUTALER RAUB IN POKÉMON-LADEN – MASKEN-GANG SCHLÄGT ZU!

Schock und Angst mitten in New York! Was für viele nur ein harmloser Treffpunkt für Sammler und Familien sein sollte, wurde plötzlich zum Schauplatz eines eiskalten Verbrechens. Mehrere maskierte Täter stürmten in einen beliebten Laden für Pokémon-Sammelkarten und verwandelten das Geschäft in ein regelrechtes Horror-Szenario. Ohne Rücksicht auf die vielen Besucher, die sich gerade im Geschäft aufhielten, gingen die Räuber mit äußerster Brutalität vor.

Mit gezückter Schusswaffe bedrohten sie die Anwesenden und verbreiteten blanken Terror. Kunden und Mitarbeiter hatten Todesangst, während die Kriminellen gezielt auf wertvolle Sammelkarten und die Kasse zusteuerten. Innerhalb kürzester Zeit rafften sie Beute im gewaltigen sechsstelligen Dollarbereich zusammen. Zeugen berichten von panischen Szenen, in denen Menschen versuchten, sich zu verstecken oder einfach nur heil aus der Situation herauszukommen.

Nach dem dreisten Überfall flüchteten die Täter unerkannt in die Nacht und ließen einen verwüsteten Laden sowie geschockte Opfer zurück. Die Polizei fahndet nun mit Hochdruck nach den maskierten Räubern und versucht, die Hintergründe der Tat aufzuklären. Für die Betroffenen bleibt vor allem eines zurück: die bittere Erkenntnis, dass selbst ein unscheinbarer Kartenladen zum Ziel skrupelloser Verbrecher werden kann.