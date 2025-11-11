BSW-Partei zerbricht – Wackelt jetzt Rot-Rot-Grün in Brandenburg?

Ein politischer Sturm fegt durch das Brandenburger Parlament: Mitten in ohnehin bewegten Zeiten wirft das Bündnis Sahra Wagenknecht vier Abgeordnete aus dem eigenen Lager – Grund ist die zunehmende Radikalisierung der Partei, wie die Aussteiger erklären. Statt Einheit und Aufbruch herrschen jetzt Zerfall und Unsicherheit, die Partei hat ihren ersten Flügelkampf verloren, bevor sie die eigenen Ziele verwirklichen konnte. Die Zukunft des Bündnisses steht zur Disposition, Träume von neuer Macht und Stabilität zerplatzen noch während der ersten Legislatur.

Die Auswirkungen sind deutlich spürbar: Im Landtag herrscht Chaos, Beobachter sprechen von einem vorgezogenen Regierungskrisenszenario. Politische Gegner nutzen das Machtvakuum, der Druck auf Ministerpräsident Dietmar Woidke steigt. Die Frage nach Mehrheiten, Koalitionen und Neuwahlen steht im Raum – und niemand weiß, wie sich der Machtkampf weiterentwickelt. Die Enttäuschung über die parteiinternen Grabenkämpfe ist groß, die Hoffnungen der Anhänger schwinden wie das Vertrauen in die neue Partei.

Der Austritt der vier Abgeordneten erschüttert nicht nur die BSW-Fraktion, sondern lässt das gesamte politische System in Brandenburg wanken. Politische Stabilität sieht anders aus, die Bürger erleben ein Parlament im Ausnahmezustand. Während Sahra Wagenknecht schwächelt und der Rest ihrer Partei sich neu sortiert, bleibt Brandenburg im Ungewissen: Kommt jetzt die große Regierungskrise, oder sind neue Parteien und Gesichter gefragt? In Potsdam steht alles auf Abriss – und noch niemand kann sagen, was vom BSW-Experiment übrig bleibt.